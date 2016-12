20 mal schneller mehr Wissen in Sachen digitaler Wandel: Good School startet Digital Transformation Club

Hamburg (ots) - Neue Lern-Community bietet digitalen Führungskräften exklusiven Erfahrungsaustausch und geballte Praxistipps

Was sind die digitalen Business-Potenziale meines Geschäfts? In welche Richtung und wie bewege ich meine Organisation? Wie nehme ich die Menschen in meinem Unternehmen mit? Wie geht IT-Transformation? Diesen und anderen Fragen widmet sich ab 2017 der Digital Transformation Club (DTC) der renommierten Hamburger Good School. Die neue exklusive Lern-Community wendet sich an Führungskräfte aller Branchen, die in ihrem Unternehmen für den digitalen Wandel verantwortlich sind. Das Ziel: Konkrete Best-Practice-Ansätze, Fachwissen und Handlungsimpulse für die eigenen Transformationsprojekte. An den drei DTC-Modulen Business, People und Tech, von denen der erste Ende Februar stattfindet, können 20 Digital Transformation Leader teilnehmen, von rund 30 internationalen Top-Experten lernen und natürlich ihr persönliches Netzwerk erweitern.

"Der Digital Transformation Club ist ein Angebot zum Lernen und Netzwerken für die Digitalisierung, das es so noch nicht gibt", sagt Simone Ashoff, Gründerin der Good School. "Hier mitzumachen bietet eine einzigartige Chance: Jeder Teilnehmer verzigfacht innerhalb kürzester Zeit sein Wissen und seine Erfahrung rund um die digitale Transformation."

Die drei DTC-Module finden an 3 x 3 Tagen innerhalb von sechs Monaten an folgenden Terminen in Hamburg statt:

Business: 22-24 Februar 2017 People: 5-7 April Tech: 5-7 Juli 2017

Für den Digital Transformation Club kooperiert die Good School mit TLGG, einer Agentur für digitale Transformation.

Interesse anmelden und weitere Informationen erhalten ab sofort unter www.good-school.de/programme/digital-transformation-club

Über die Good School

Die Good School ist die erste und einzige Schule für die digitale Transformation. Hier vermitteln über 350 internationale Experten Wissen, Spirit und Skills für den digitalen Wandel. Zu den Angeboten der Good School gehören Hands-on-Lernevents, Innovations-Workshops, Project-based-Trainings, Beratung, Begleitung und Monitoring in Sachen digitaler Kompetenzaufbau. Zielgruppe sind Chefs, Führungskräfte und Talente, die fit für die Digitalisierung werden möchten. Bis heute hat die Good School über 2900 Schüler aus 260 Unternehmen unterrichtet. Zu ihren Kunden gehören unter anderem L'Oréal, Vodafone, IKEA, Beiersdorf, BMW, Deutsche Telekom, Pro7Sat.1, OTTO, TUI und Volkswagen.

Die Good School wurde 2009 von der Internet-Pionierin und mit zahlreichen nationalen und internationalen Kreativpreisen ausgezeichneten Digitalexpertin Simone Ashoff gegründet. www.good-school.de

Pressekontakt:

Original-Content von: Good School, übermittelt durch news aktuell