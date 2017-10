Straubinger Tagblatt: Schäuble - Zuchtmeister tritt ab

Straubing (ots) - Selten wird so viel gelogen wie bei Verabschiedungen. Tatsächlich dürfte der eine oder andere Kollege recht froh gewesen sein, dass Wolfgang Schäuble zum letzten Mal am Treffen der Finanzminister der Euro-Gruppe teilgenommen hat. Vor allem in Griechenland, aber auch in anderen südeuropäischen Ländern war der Schwabe nicht nur Reizfigur, sondern regelrechtes Hassobjekt. Denn viele Politiker dort haben Schäuble zum Buhmann gemacht, um von eigenen Versäumnissen abzulenken. Etliche Bürger hielten ihn für den Grund ihrer Misere. Womit sie allerdings Ursache und Wirkung verwechselt haben.

