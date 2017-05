Straubinger Tagblatt: Lage der SPD: Von Schulz kommt nichts

Straubing (ots) - Wer im Großen und Ganzen mit der Lage in Deutschland zufrieden ist, wer das Land als Insel der Stabilität und des Wohlstands in einer unsicherer werdenden Welt wahrnimmt, der hat ein gutes Argument, um im September der Union und Angela Merkel seine Stimme zu geben. Sieben von zehn Bürgern sind laut ARD-"Deutschlandtrend" überzeugt: Ihre Politik sichert die gute Wirtschaftslage unseres Landes. Wer dagegen meint, dass es in Deutschland ungerecht zugeht und der Wohlstand anders verteilt werden muss, der wird wohl die Linke wählen. Wer findet, dass zu viele Ausländer im Land sind, sich lieber abschottet und auch sonst für die eine oder andere Verschwörungstheorie zu begeistern ist, für den gibt es die AfD. Wer mehr Klimaschutz möchte, kann die Grünen wählen, und wer weniger Steuern zahlen will, die FDP. Aber warum noch mal sollte man SPD wählen? Damit das Arbeitslosengeld II länger ausbezahlt wird? Wenn das alles ist, was Martin Schulz inhaltlich anzubieten hat, kann er gleich einpacken. Bundeskanzler wird er damit nie.

