Straubinger Tagblatt: Zur Landtagswahl in Schleswig-Holstein Der nächste Prellbock

Straubing (ots) - Doch dem Schulz-Express ist die Puste ausgegangen. Das wird nicht ohne Folgen für die Wahlkämpfer in Nordrhein-Westfalen bleiben. Es wird für Schulz und seine Partei extrem schwer, wieder zu CDU-Kanzlern Angela Merkel aufzuschließen. CDU-Kandidat Daniel Günther indes hat sich in den vergangenen Wochen auf Sachthemen konzentriert und kann aus dem Ergebnis einen klaren Regierungsauftrag ableiten. Und als erster Christdemokrat in Merkels Amtszeit ein Land "zurückerobern". Ob es gelingen wird, mit der SPD oder mit Grünen und FDP eine stabile Koalition zu schmieden, wird sich in den kommenden Wochen zeigen.

