Straubinger Tagblatt: Wohneigentum: Der Bürger wird nichts zugetraut

Straubing (ots) - Es gibt immer noch ideologische Vorbehalte eines maßgeblichen politischen Spektrums gegen Immobilieneigentum in Privathand. Nach deren Vorstellungen besteht der Kampf gegen die Wohnungsnot in erster Linie im Mietwohnungsbau durch die öffentliche Hand: dem Bürger das Geld wegnehmen, um es dann nach Durchlaufen teurer und verzögernder Bürokratien in den öffentlichen Wohnungsbau zu stecken. Die latente Staatsgläubigkeit ist aber nicht auf das linke politische Spektrum begrenzt. Eine ganz große Koalition im Bundestag ist sich letztlich darin einig, dem Bürger lieber nichts zuzutrauen.

