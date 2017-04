Straubinger Tagblatt: Wahl in Frankreich: Turbulente Zeiten

Straubing (ots) - In den berüchtigten französischen Vorstädten wächst eine ganze Generation heran, die keine Chance mehr hat, am Wohlstand der Gesellschaft teilzuhaben. Regelmäßig entlädt sich die Frustration jener, die allein schon wegen ihres arabisch oder afrikanisch klingenden Familiennamens keinen Job bekommen, in Kriminalität und Gewalt. Das ist sozialer Sprengstoff, der letzten Endes nur dann entschärft werden kann, wenn es der französischen Politik gelingt, durch maßvolle Deregulierung Arbeit und Perspektiven zu schaffen. Ob das mit einem Präsidenten Emmanuel Macron gelingen kann, steht aber auf einem ganz anderen Blatt. Denn damit würde er in kürzester Zeit den Zorn der streikfreudigen Gewerkschaften gegen sich aufbringen. Außerdem mag der Jungstar zwar Präsident werden - dass seine erst vor einem Jahr gegründete Partei aber bei den im Juni stattfindenden Parlamentswahlen eine Mehrheit in der Nationalversammlung organisieren kann, ist höchst unwahrscheinlich. Und ein Präsident ohne Parlamentsmehrheit kann selbst in Frankreich keine entscheidenden sozial- und wirtschaftspolitischen Weichen stellen.

