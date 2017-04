Straubinger Tagblatt: Die bürgerliche Scheinfassade der AfD

Straubing (ots) - Viele Menschen, die sowohl die milliardenschwere Rettungspakete wie die Aufnahme der Flüchtlinge ablehnen und sich nach einer Rückkehr zum starken Nationalstaat alter Prägung sehnen, suchen nach einer Alternative im Parteiensystem. Die AfD hätte diese Alternative sein können, wenn sie geblieben wäre, was sie ganz am Anfang war - eine Partei, die mit einem dezidiert wirtschaftsliberalen und bürgerlich-konservativen Programm den Platz rechts von CDU und CSU besetzt, aber klar auf dem Boden des Grundgesetzes steht und sich unmissverständlich von völkisch-nationalistischem, rassistischem oder gar verfassungsfeindlichem Gedankengut distanziert. Doch das unterblieb. Denn schon unter Bernd Lucke entwickelte sich die AfD zu einer Art NPD-light hinter einer hauchdünnen bürgerlichen Scheinfassade, zu einem Sammelbecken von Selbstdarstellern, Rechthabern und radikalen Kräften, die dem freiheitlich-demokratischen System wie der offenen, pluralistischen Gesellschaft den Kampf ansagten und ein anderes Land in einem anderen Europa wollten.

Pressekontakt:

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell