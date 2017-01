Straubinger Tagblatt: Zur SPD Die SPD wird noch gebraucht

Straubing (ots) - Eine Partei wie die SPD, die über mehr als hundert Jahre diesem Land treu gedient hat, ist für diese Demokratie unverzichtbar. Und so ist es zwar richtig, wenn gesagt wird, dass große Koalitionen auf Dauer problematisch sind und nicht innovativ genug. Aber das immerhin muss nicht so sein. Dem kann man in der politischen Tagesarbeit entgegenarbeiten. Wenn man nur will. Wenn politische Lösungen gesucht werden, die in der Sache tragen und gut sind. Der Blick in die USA zeigt, dass es wie aus dem Nichts Situationen geben kann, wo das nicht mehr möglich ist.

