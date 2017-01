Straubinger Tagblatt: Zu Syrien Eine Chance für Syrien

Straubing (ots) - Die Frage nach seiner Zukunft ist die größte Hürde auf dem Weg zu einem Frieden. Es ist schwer vorstellbar, dass der Schlächter von Damaskus, der für die Hölle von Aleppo und den Abwurf von Fassbomben auf Frauen und Kinder verantwortlich ist, Präsident eines Nachkriegs-Syrien bleibt. Allerdings: An völligem politischen Chaos in dem Land kann niemandem gelegen sein, weshalb zumindest das Regime in einer Übergangszeit eine Rolle spielen wird. So weit allerdings ist es nicht lange nicht. Zunächst geht es darum, überhaupt im Dialog zu bleiben.

Pressekontakt:

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell