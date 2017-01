Straubinger Tagblatt: Brexit-Rede: Theresa May zeigt klare Kante

Straubing (ots) - Mag sein, dass Mays Positionen Maximalforderungen sind, die am Anfang erhoben werden, aber nicht unbedingt auch am Ende des zweijährigen Verhandlungsprozesses mit der Europäischen Union stehen bleiben. Mag sein, dass sich schließlich britischer Pragmatismus durchsetzen kann. Doch eine gute Vorbereitung für die Brexit-Verhandlungen kann ihre Rede nur in der einen Hinsicht sein, dass jetzt die britischen Erwartungen unmissverständlich ausgedrückt wurden. Premierministerin Theresa May zeigt klare Kante.

Pressekontakt:

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell