Straubinger Tagblatt: Wirtschaftswachstum: Kein Grund zum Zurücklehnen

Straubing (ots) - Die deutsche Wirtschaft brummt, der Bund erzielt Milliarden-Überschüsse. 2016 war, für Deutschlands Wirtschaft und Staat, ein gutes Jahr. Zu übertriebener Selbstzufriedenheit besteht jedoch kein Anlass. Denn: Seit Langem konzentriert sich die Politik in Deutschland nicht auf dringend notwendige Änderungen, sondern auf soziale Wohltaten. So müssten die vollen Staatskassen nicht nur dazu genutzt werden, um die Schuldenquote zu senken, sondern auch, um Steuerreformen auf den Weg zu bringen, etwa bei der Unternehmensbesteuerung, um den Firmen Investitionen zu erleichtern. Die Flüchtlingskrise macht aber auch mehr als deutlich: Die deutsche Politik muss sich dringend neu orientieren, um ihre öffentlichen Investitionen in Infrastruktur und Bildung um ein Vielfaches zu erhöhen, um den Wirtschaftsstandort Deutschland attraktiver und zukunftsfest zu machen. Zudem wandelt sich die Berufswelt immer schneller. Die Digitalisierung wird sehr viele Berufsbilder noch sehr viel stärker verändern als bisher. Die Arbeitsplätze der Zukunft hängen davon ab, ob es uns gelingt, den Wandel ins digitale Zeitalter erfolgreich zu gestalten. Nur wenn wir schon heute politisch die richtigen Weichen stellen, wird sich die Erfolgsgeschichte fortschreiben lassen.

