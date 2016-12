Straubinger Tagblatt: Zu Israel Allein gegen alle

Straubing (ots) - Man kann wahrlich nicht behaupten, es liege allein an Israel, dass der Friedensprozess im Nahen Osten nicht vorankommt und eine Zwei-Staaten-Lösung noch immer in weiter Ferne liegt. Doch unternimmt die rechts-religiöse Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu wenig, um endlich Kompromisse in dem jahrzehntelangen Konflikt zu finden. Im Gegenteil, mit ihrer Siedlungspolitik, die auch nach Überzeugung der Bundesregierung gegen das Völkerrecht verstößt, macht sie ein Ende der endlosen Spirale aus Provokation und Reaktion, aus Gewalt und Gegengewalt nahezu unmöglich.

