München (ots) - In vier Wochen startet der 10. DEUTSCHE INNOVATIONSGIPFEL (www.deutscher-innovationsgipfel.de) mit mehr als 40 hochkarätigen Referenten, 15 interaktiven Workshops, CxO-Talk, StartUps, Showfloor, Creative Zone, innovationLAB.tour und vielen weiteren Highlights. Deutschlands digitale Hauptstadt ist der perfekte Standort für das Schwerpunktthema des Gipfeltreffens: Digitalisierung. Was bedeuten die rapiden Veränderungen für den Innovationsprozess, die Arbeitswelt, Kommunikation und Marketing bis hin zur neuen Führungskultur für ein Unternehmen? Welche Partner können einem auf dem Weg in die digitale Zukunft professionell zur Seite stehen? Antworten anhand von "Best-Cases", interaktiven Workshops und vielen anderen, in sich verzahnten Bausteinen bietet der exklusive Wissens- und Know-how-Transfer am 9. März in München.

Unter den mehr als 40 Referenten auf dem branchen-, fach- & technologieübergreifenden Entscheidertreffen mit dabei sein wird auch Tim Leberecht. Der Bestseller-Autor ist nicht nur ein weltweit gefragter Speaker - das Video seiner jüngsten TED-Konferenz-Rede war in wenigen Tagen fast eine Million Mal heruntergeladen. Der WEF-Berater aus dem Silicon Valley ist einer der scharfsinnigsten Business-Vordenker unserer Zeit. Auf dem Weg vom MWC in Barcelona zur SXSW in Austin legt der "Business Romantiker" am 9. März einen Stopp auf dem DEUTSCHEN INNOVATIONSGIPFEL (DI 2017) ein.

Kulturwandel im Unternehmen: Vom Entscheider zum Architekten einer Sinnfabrik

Der Influencer aus dem Silicon Valley wird auf dem DI 2017 im CxO-Talk gemeinsam mit dem Design-Chef von Miele und den Geschäftsführern und Vorständen von RTL II, Deutsche Telekom, Festo Didactic und Allianz das Thema "Digitalisierung: Arbeitswelt-, Führung-, Kunde 4.0" mit den Kongressbesuchern diskutieren. Zum abschließenden Höhepunkt des Gipfeltreffens wird der Marketing- und Business-Evangelist in seiner Keynote auch begründen, warum romantische Unternehmen innovativer sind und wie sich Entscheider zu "Architekten einer Sinnfabrik" wandeln müssen, wenn sie den "War of Talents" gewinnen wollen.

Der DEUTSCHE INNOVATIONSGIPFEL - Die Tankstelle für Innovationen & Kreativität

Ob StartUp, Mittelstand oder GlobalBrand: Über Keynotes, interaktive Workshops, praxisorientierte Showcases, StartUp-Präsentationen, innovationLAB.tour und viele weitere, in sich verzahnte Bausteine bietet der DEUTSCHEN INNOVATIONSGIPFEL Entscheidern nicht nur einen kompakten Erfahrungs-, Wissens- und Know-how-Transfer auf höchstem Niveau. Die in die Munich Creative Business Week (MCBW) integrierte Lead-Veranstaltung ist auch die perfekte Business-Plattform für hochwertige Kontakte und Leads. Hier werden Allianzen und Partnerschaften geknüpft, Geschäftsmodelle mit Zukunftsperspektive eingefädelt und der Umgang mit neuen Techniken und Tools trainiert. Frische Ideen, neue Denkanstöße, Inspiration und Impulse und eine Bereicherung für die eigene Arbeit sind den DI-Besuchern gewiss.

DI 2017: Digitale Innovationen & analoge Erlebnisse

Der Spannungsbogen digitaler Innovationen und analoger Erlebnisse wird sich im "Grand Closing" mit Dr. Norbert Gaus - Executive Vice President, Head of Research and Development in Digitalization and Automation bei der SIEMENS AG - und Tim Leberecht - Business-Vordenker aus San Francisco - schließen. Unter dem Motto "Digitalisierung trifft Charisma und Leidenschaft" lädt die Eddy Miller Band nicht nur zu einem Rendezvous von Technologie und Kunst ein. Das große Finale des 10. DEUTSCHEN INNOVATIONSGIPFELS bildet zugleich auch die Überleitung zur innovationLAB.tour am Folgetag (10.3.).

Auf den Erfahrungsaustausch & Wissens-Transfer folgt das haptische Erleben: Die innovationLAB.tour

Die Vernetzung und Kommunikation unter den Teilnehmern wird auf dem DEUTSCHEN INNOVATIONSGIPFEL groß geschrieben. Auf den Wissens-Transfer des Gipfeltreffens folgt das gemeinsame, haptische Erleben auf der innovationLAB.tour. Im Rahmen einer "Guided Tour" bietet das innovation network in Kooperation mit den InnovationCentern, Hubs und Acceleratorn namhafter Unternehmen der Metropolregion München eine bisher einmalige Tour an. Auf der innovationLAB.tour kommen die Teilnehmer in direkte Gespräche mit den Entscheidern vor Ort, erleben hautnah das kreative Umfeld im unmittelbaren Vergleich, bekommen Inspirationen und finden neue Partner für die eigene Arbeit. Auf der Tour u.a. mit dabei sein werden:

- Accenture Innovation Center - Dassault Systémes 3D EXPERIENCE Center - Predictive Maintenance Center Siemens Mobility - Das StartUp im Großkonzern - Maker Space, X-Labs & Pre-Incubator beim UnternehmenTUM - T-Systems Innovation Center

Ob innovationLAB.tour (weitere Details über die Webseite) oder als besonders preisgünstiges Kombi-Ticket mit dem DEUTSCHEN INNOVATIONSGIPFEL: Ein Erfahrungsaustausch anhand von "Best Cases", Networking und Kontakte auf höchstem Niveau, Know-how aus dem Silicon Valley und ein außergewöhnlicher Wissens-Transfer zur Bereicherung der eigenen Arbeit sind den Teilnehmern gewiss. Die Plätze sind limitiert. Daher wird ein zeitnahes Buchen empfohlen. Tickets, Programm und alle Details rund um den DI 2017 unter: www.deutscher-innovationsgipfel.de

