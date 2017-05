München (ots) - Der Münchner Kaffeeröster Dallmayr ergänzt das Sortiment rund um seine Erfolgsmarke capsa und bringt ab Juni 2017 mit Dallmayr capsa prodomo und capsa Crema d'Oro zwei starke Marken in die Kaffeekapsel. Die beiden Neuzugänge runden die Produktrange von bislang zehn verschiedenen Sorten - vier Lungo- und sechs Espresso-Varianten - perfekt ab und begeistern Kaffeefreunde, die gerne zu den beliebten Kaffeeklassikern von Dallmayr greifen.

Wir sind capsa!

- Erweiterung des bestehenden capsa-Sortiments auf ZWÖLF SORTEN - Zwei neue LUNGO-SORTEN mit herausragender Qualität - capsa PRODOMO: hocharomatischer, vollmundiger Spitzenkaffee, 100 Prozent Arabica - capsa CREMA D'ORO: mit samtig feiner Crema und ausgewogenem, milden Aroma, 100 Prozent Arabica - MARKTFÜHRER** im Segment der Nespresso®* kompatiblen Kaffeekapseln

Klassiker in der Kapsel

Mit den neuen Sorten führt Dallmayr die Erfolgsgeschichte von prodomo und Crema d'Oro im Segment der Nespresso®* kompatiblen Kapseln fort und macht damit den tassenfrischen Genuss der beiden Dallmayr Klassiker auch für kleine Haushalte möglich. Kaum ein anderer Name hat den Kaffeegeschmack von Generationen so geprägt wie die 1964 kreierte Marke "Dallmayr prodomo". Ab sofort sorgt der hocharomatische, vollmundige Spitzenkaffee - überwiegend aus Äthiopien, der Urheimat des Kaffees - auch in der Kapsel für ein unverwechselbares Geschmackserlebnis. Der sorgsam aufeinander abgestimmte Blend von Crema d'Oro begeistert Kaffeefreunde dank seiner besonders schonenden Röstung mit einer samtig feinen Crema und einem ausgewogenen, milden Aroma.

"capsa prodomo und capsa Crema d'Oro gehören zu den beliebtesten Kaffeespezialitäten von Dallmayr. Gleichzeitig entscheiden sich heute immer mehr Menschen für die bequeme Zubereitung mit der Kapselmaschine. Eine Erweiterung des Sortiments lag daher auf der Hand", erklärt Johannes Dengler, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dallmayr Kaffee, den Produktzuwachs. Im Herbst sollen zwei weitere Highlights folgen.

Top Marke. Toperfolg.

Seit seiner Einführung 2014 ist Dallmayr capsa im klassischen Lebensmittelhandel zum Marktführer aufgestiegen (Quelle: IRI**). Die gesamte Produktrange mit bislang zehn Sorten dominiert im Segment der Nespresso®* kompatiblen Kapseln unangefochten das Top 10-Ranking. Den Abverkauf unterstützt Dallmayr durch großflächige Out-of-Home Kampagnen, aufmerksamkeitsstarke Displays und Regallösungen sowie hohe Werbeeinschaltungen in TV, Print und Online.

Dallmayr capsa ist im Einzelhandel sowie unter www.dallmayr.de/capsa erhältlich.

*Markenzeichen eines Drittunternehmens **IRI Xlerate Plus; LEH Total >= 200 qm + DM nach Geschäftstypen ex. HAMA; Verkauf 1.000 Menge; Single Portions Kapseln Custom Aggregate; YTD 2017

