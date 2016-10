München (ots) - Der Beginn einer großartigen Serie: Ab sofort präsentiert Dallmayr jährlich eine "Selektion des Jahres" mit neuem Geschmacksprofil. Jahr für Jahr kommt die Selektion aus einem anderen Kaffeeland und begeistert mit feinster Premiumqualität. Den Anfang macht Crema d'Oro aus Kolumbien. Der Look der Packung ist perfekt auf das südamerikanische Land abgestimmt und erstrahlt in edlem Gold.

Entdecken Sie jetzt den einzigartigen Geschmack dieses Spitzenkaffees:

- sortenreiner Ursprungskaffee, 100 Prozent Arabica - Kaffeegenuss aus Popayán, Kolumbien - Feines Aroma von Jasmin mit einem weichen, vollen Körper und fruchtigem Nachklang - Ganze Bohne, ideal für den Vollautomaten - Edles, auffälliges Packungsdesign mit "Storytelling"

Hochgenuss aus Kolumbien

Kolumbien zählt zu den größten Kaffeeländern weltweit. Im 18. Jahrhundert brachten Jesuiten den Arabica-Kaffee in das Land. Das sogenannte "Kaffeedreieck", in dem auch die Bohnen für unsere Selektion aus Popayán wachsen, zählt seit fünf Jahren zum UNESCO Weltkulturerbe. Die kleinen Kaffeefincas schmiegen sich hier in 800 bis 2000 Metern an die Berghänge der Anden. Der Tukan ist im ganzen Land stark verbreitet und damit das Markenzeichen unserer ersten Selektion.

