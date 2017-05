Palma de Mallorca: Germania eröffnet Sommerprogramm mit Base-Opening - Service-Airline nimmt neue Strecken auf

Berlin (ots) - Die Germania Fluggesellschaft wird mit einem Base-Opening am Freitag die Sommersaison in Palma de Mallorca eröffnen. Gemeinsam mit dem Flughafen-Management begrüßen Gäste aus Luftverkehr und Reiseindustrie das Flugzeug der grün-weißen Airline, das am Flughafen auf der spanischen Sonneninsel erstmals übernachten und von dort ein umfangreiches Streckennetz bedienen wird.

Germania ist die einzige deutsche Fluggesellschaft, die auf den Flügen von und nach Mallorca allen Gästen an Bord ohne Unterschied kostenfreie Snacks, Softdrinks, Zeitschriften und 20 Kilogramm Freigepäck anbietet. Dieser Full Service fliegt in der gesamten Sommersaison täglich von Friedrichshafen, Münster/Osnabrück, Dresden, Bremen und neu von Nürnberg nach Palma de Mallorca. Mehrfache wöchentliche Verbindungen gibt es mit Erfurt-Weimar, Rostock-Laage und neu: mit Dortmund. Im Herbst werden außerdem Flüge in der Nebensaison nach Cuxhaven-Nordholz dazukommen.

Zusätzlich zum deutschen Programm hat Germania neue Verbindungen zwischen Mallorca und dem europäischen Ausland aufgelegt. So starten in den nächsten Tagen die Flüge nach Maastricht (20.05.), Straßburg (22.05.) und nach Montpellier (23.05.). Reisende können sich hier über jeweils zwei wöchentliche Rotationen freuen. Außerdem werden die Frequenzen nach Zürich erhöht auf neun wöchentliche Flüge, durchgeführt von der Germania Flug AG.

"Palma de Mallorca ist der größte Abflughafen von Germania, hier starten und landen unsere Maschinen mit 73 Frequenzen häufiger pro Woche als an jedem anderen Flughafen", sagte Claus Altenburg, Director Sales und verantwortlich für die Streckenentwicklung bei Germania vorab zur Stations-Eröffnung. "Wenn Hotels und Reiseveranstalter die Insel in der Nebensaison stärker ausbauen, können wir uns gut vorstellen, im Winter länger zu bleiben." Für die Sicherstellung des Flugprogramms hat Germania in Palma 30 Arbeitsplätze für fliegendes Personal neu geschaffen.

Germania ist eine unabhängige deutsche Fluggesellschaft mit über 30 Jahren Unternehmensgeschichte. Auf Kurz- und Mittelstrecke fliegt die Airline mit dem grün-weißen Logo jährlich mehr als 2,8 Millionen Passagiere. Von 20 Abflughäfen in Europa bietet Germania Verbindungen zu mehr als 55 Zielen innerhalb des Kontinents, nach Nordafrika sowie in den Nahen und Mittleren Osten. Die Fluggesellschaft bietet entgegen dem Trend den bewährten Service an Bord aus kostenfreien Snacks, Softdrinks, Zeitschriften und mindestens 20 Kilogramm Freigepäck. Im Geschäftsmodell vereint Germania die Bereiche Linien-, Charter- und Werksverkehr. Zusammen mit der Schweizer Schwestergesellschaft Germania Flug AG betreibt das Unternehmen derzeit 26 Flugzeuge. Für deren Wartung sorgt die Germania Technik Brandenburg. www.flygermania.com

Pressekontakt:

Original-Content von: Germania Fluggesellschaft mbH, übermittelt durch news aktuell