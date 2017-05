Führungswechsel bei der Germania Technik Brandenburg (GTB)

Berlin (ots) - Das Wartungsunternehmen innerhalb der Germania Gruppe bekommt eine neue Geschäftsführung. Ab dem 1. Juli 2017 leiten Dirk Bohms und Julia Joseph die Germania Technik Brandenburg, das hat die Gesellschafterversammlung in Berlin beschlossen.

Dirk Bohms ist bereits Managing Director der GTB und übernimmt zusätzlich die Aufgaben als Accountable Manager. In dieser Funktion ist der gebürtige Berliner der luftfahrtrechtliche Ansprechpartner des Unternehmens. Bohms hat als Techniker bei der GTB angefangen und gehört zu den Gründungsmitgliedern des Unternehmens.

Julia Joseph gehört seit Januar 2016 zur Germania und war bisher in der Abteilung zur Aufrechterhaltung der Luftsicherheit (CAMO) als Lease-Managerin tätig. Hier ist sie maßgeblich an der Einflottung der vier zusätzlichen A319 im Sommer 2017 beteiligt und verantwortet die Verwaltung der Maintenance Reserves. Die studierte Diplom-Ingenieurin des Verkehrswesens wird in ihrer Rolle innerhalb der Geschäftsführung die Verantwortung für den kommerziellen Bereich des Unternehmens übernehmen.

Der bisherige Geschäftsführer Thomas Wazinski wird seine Tätigkeit bei der GTB beenden. Für die geleistete Arbeit beim Aufbau der Germania Technik und ihrer Weiterentwicklung dankte ihm die Führungsriege der Germania Gruppe ausdrücklich. Thomas Wazinski wird als Airline-Manager weiterhin für die Germania tätig sein.

Die Germania Technik Brandenburg GmbH ist ein EASA-zertifiziertes Wartungsunternehmen mit Sitz in Berlin-Schönefeld. Das Unternehmen mit Hangarstandorten in Berlin, Bremen und Erfurt ist für die Wartung der Flugzeuge der Germania Fluggesellschaft mbH zuständig. Dabei bietet die GTB ihre Dienstleistungen für Flugzeuge der Airbus A320 Familie und Boeing 737G auch anderen Fluggesellschaften an. www.gtb.aero

Pressekontakt:

Original-Content von: Germania Fluggesellschaft mbH, übermittelt durch news aktuell