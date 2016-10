Hamburg (ots) - Die NASCO Energie & Rohstoff AG, ein Öl und Gas-Spezialist mit Sitz in Hamburg und operativer Tätigkeit in den USA, hat eine Finanzierung über 32 Mio. US-Dollar abgeschlossen. Partner ist der auf den Energiesektor spezialisierte Kreditfonds Riverstone Credit Partners L.P., der zur US-amerikanischen Riverstone Holdings LLC gehört. Die Mittel dienen dem Kauf von weiteren Konzessionsanteilen und der Erweiterung der Heliumproduktion.

Am Heliumfeld in Arizona hält NASCO jetzt 60 Prozent der Konzessionsanteile. Bislang waren es 21,37 Prozent. Mit dem erfolgten Zukauf von Förderrechten sowie der Verdoppelung der Produktion wird das Unternehmen mittelfristig einen signifikanten Teil zur Helium-Jahresproduktion der USA beitragen.

NASCO-Vorstandsvorsitzender Jan Warstat: "Der Zukauf der Förderrechte ist ein wichtiger Meilenstein unserer Langfrist-Strategie, die Gesellschaft zu einem wichtigen Marktteilnehmer im US-amerikanischen Heliumgeschäft zu entwickeln. Durch den Zukauf und den erfolgreich gestarteten Ausbau der Produktion unseres Standortes in Arizona wird sich der NASCO-Anteil an der dortigen Helium-Produktion ab 2017 versechsfachen."

Der Zukauf der Förderrechte in Arizona erfolgte Anfang Oktober durch eine Aufstockung der bestehenden Konzessionsanteile. Für die NASCO Energie & Rohstoff AG bedeutet das den Zugriff auf sichere, nachgewiesene und produzierende Helium-Reserven (1P) in Arizona von mehr als 1,4 Milliarden Kubikfuß für die nächsten 15 Jahre. Die Abnahme ist gesichert durch einen 15-Jahres-Vertrag mit dem nordamerikanischen Marktführer im Bereich für Industriegase. In den USA, dem weltweit größten Helium-Markt, wurden 2014 rund 2,57 Milliarden Kubikfuß Helium produziert.

Finanzinvestor aus New York

Riverstone Holdings LLC ist eine private Investmentgesellschaft, die auf den Energiesektor spezialisiert ist. Sie wurde im Jahr 2000 von David M. Leuschen und Pierre F. Lapeyre Jr. gegründet und hat seitdem 34 Mrd. US-Dollar eingeworben. Riverstone investiert in Buyout-Transaktionen und stellt Wachstumskapital bereit, vor allem in den Bereichen Exploration und Produktion, Transport und Infrastruktur, Ölfeld-Servicedienstleistungen, Energieerzeugung sowie Erneuerbare Energien. Riverstone hat Standorte in New York, London, Houston und Mexiko City. Derzeit sind 32 Mrd. US-Dollar in mehr als 120 Projekte in Nordamerika, Lateinamerika, Europa, Afrika und Asien investiert.

NASCO - bestens positioniert im größten Rohstoffmarkt der Welt

Die NASCO Energie & Rohstoff AG investiert seit 2014 zielgerichtet in den Ausbau ihrer Helium-Aktivitäten, die sich bisher auf den Standort mit dem indianischen Namen Dineh-Bi-Keyah (DBK) im Nord-Osten von Arizona, der sogenannten "Four-Corner-Region" der USA konzentrieren. Besonderheit: Die Lagerstätte DBK hat einen überdurchschnittlich hohen - und weltweit sehr seltenen - Heliumanteil im Rohgas von mehr als fünf Volumenprozent. Zum Vergleich: 0,5 Volumenprozent gelten als Untergrenze für eine wirtschaftlich lohnende Förderung.

Helium - weltweit steigende Nachfrage

Das Edelgas Helium ist weltweit immer begehrter, aber auf der Erde nur begrenzt verfügbar. Folge: Die Helium-Preise steigen kontinuierlich. Die USA sind der größte Markt für Helium, gefolgt von Asien und Europa. Wirtschaft und Wissenschaft weltweit benötigen Helium für vielfältige Einsatzmöglichkeiten: - vornehmlich als Kältemittel für Tiefsttemperaturen (z.B. zur Kühlung von supraleitenden Magneten in der Computertomographie), als Schweiß- und Schneidemittel, als Lecksuchgas, als Treibgas für KFZ-Airbags, als Traggas für Luftschiffe und Ballone oder als Atemgaszusatz für Taucher. Zudem spielt es eine entscheidende Rolle bei der Erforschung neuer Technologien.

Ü B E R N A S C O

Die NASCO Energie & Rohstoff AG (NASCO) mit Sitz Hamburg und operativer Tätigkeit in den USA ist einer der wenigen deutschen Produzenten auf dem Weltmarkt für Helium. Das Unternehmen akquiriert, entwickelt und betreibt Helium-Lagerstätten in den USA, dem größten Rohstoffmarkt der Welt. Dort besitzt NASCO an fünf Standorten in vier US-Bundesstaaten plus Offshore im Golf von Mexico eigene Förderkonzessionen für Helium sowie für Rohöl und Erdgas. Helium-Kunden sind US-Raffinerien sowie Industriegaskonzerne, die das Edelgas raffinieren und an Endkunden weiterverkaufen. Mit Praxair, dem führenden Industriegaskonzern Amerikas, besteht ein langfristiger Abnahmevertrag.

Pressekontakt:

Original-Content von: Nasco Energie & Rohstoff AG, übermittelt durch news aktuell