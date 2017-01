Fiat Ducato zum zehnten Mal in Folge zum "Reisemobil-Basisfahrzeug des Jahres" gewählt

Fiat Ducato von den Lesern der Fachzeitschrift Promobil zum "Reisemobil-Basisfahrzeug des Jahres 2017" gewählt. Erneut deutlicher Vorsprung zu den Wettbewerbern. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/122070 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: ... Bild-Infos Download

Frankfurt (ots) - Der Fiat Ducato setzt die Siegesserie fort und wurde mit 60,8 Prozent der Stimmen bei der Leserwahl des Fachmagazins "promobil" erneut zum "Reisemobil-Basisfahrzeug des Jahres 2017" gewählt. Dabei verwies der Fiat Ducato die Wettbewerber Mercedes Sprinter und den Iveco Daily auf die Plätze.

Der wiederholte Sieg in dieser Kategorie ist ein Beweis für das Vertrauen der Kunden, dass sie unabhängig vom Hersteller des Aufbaus, in die Eigenschaften des Fiat Ducato setzen. Der Fiat Ducato, seit Jahren auf dem deutschen Reisemobil-Markt die unangefochtene Nummer eins, gewann damit zum zehnten Mal in Folge die renommierte Auszeichnung der Leser.

Der Fiat Ducato, der den Aufbauherstellern für deren vielseitige Reisemobile in zahlreichen Varianten als Basisfahrzeug dient, verwies dabei erneut sämtliche Basisfahrzeug-Konkurrenten auf die Plätze. Bernd Wachtel, Leiter Bereich Aufbauhersteller bei der FCA Germany AG, wird die Auszeichnung im Rahmen einer Feierstunde auf Europas größter Publikumsmesse für Freizeit und Touristik CMT in Stuttgart übernehmen.

Die Wahl zum "Reisemobil des Jahres" durch die Leser des Fachmagazins "promobil" gilt seit mehr als einem Vierteljahrhundert als Standortbestimmung in der Reisemobil-Branche. Das Vertrauen von Aufbauherstellern und Kunden ist ein Beweis für das moderne und innovative Programm von Fiat Professional, der Nutzfahrzeugsparte der Fiat Chrysler Automobiles.

Die Originalmeldung finden Sie unter http://ots.de/AISjy.

Pressekontakt:

Original-Content von: LaPresse Deutschland, übermittelt durch news aktuell