Das Siegel des manager magazins zeichnet Miles & More zum zweiten Mal in Folge als bestes Vielfliegerprogramm aus. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/121606 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Miles & More GmbH" Bild-Infos Download

Frankfurt/Main (ots) - Zum zweiten Mal in Folge wurde Miles & More vom manager magazin als bestes Vielfliegerprogramm ausgezeichnet. Grundlage hierfür ist eine durch die Vielfliegerberatung First Class & More durchgeführte Studie im Auftrag des manager magazins. Getestet wurden Vielfliegerprogramme in den Kategorien Streckennetz, Flotte und Kundenbewertungen, Meilen sammeln, Statusvorteile und Statuserreichung sowie Meilen einlösen. Ausschlaggebend für den Testsieg war unter anderem die Kategorie "Meilen einlösen", die Miles & More dank Top-Bewertung für sich entscheiden konnte.

"Offensichtlich sind unsere Teilnehmer mehrheitlich sehr zufrieden mit den Benefits unseres Programms", sagt Harald Deprosse, Geschäftsführer der Miles & More GmbH. "Darauf sind wir stolz. Aber natürlich bleibt es unser Anspruch, Miles & More ständig weiterzuentwickeln und für unsere Teilnehmer noch attraktiver zu machen. Dies gelingt uns etwa durch noch besser gestaltete Bedingungen für die Flugprämie. So haben wir seit 15. September 2016 die Zuschläge bei innereuropäischen Prämientickets deutlich gesenkt. Gleichzeitig erweitern wir kontinuierlich die Sammel- und Einlösemöglichkeiten für Prämienmeilen auch außerhalb der Luftfahrt." Die Attraktivität und Nutzung des Programms erreicht mehr als 20 Jahre nach dem Start Top-Werte: Für 2016 erwartet Miles & More, dass nahezu 900.000 Prämienflüge und Upgrades eingelöst werden.

Mehr als ein Vielfliegerprogramm

Miles & More entwickelt sich kontinuierlich vom reinen Vielflieger- zum Multipartner-Programm weiter, bei dem Teilnehmer in allen wichtigen Bereichen des Lebens von attraktiven Sammelmöglichkeiten und Prämien profitieren. Schon heute nutzen eine Vielzahl der Teilnehmer die mehr als 270 Partner außerhalb der Welt des Fliegens, um Prämienmeilen zu sammeln. Jede dritte Meile wird bereits bei Non-Air Partnern eingelöst. Zeitgleich wird das Programm durch den kontinuierlichen Ausbau seiner Angebote für eine zunehmend breitere Zielgruppe relevant. Dies zeigt sich auch in den Zahlen: Monat für Monat registrieren sich mehr als 50.000 neue Teilnehmer.

Über Miles & More

Miles & More ist das größte Vielflieger- und Prämienprogramm in Europa. Mehr als 20 Jahre Erfahrung und die Zusammenarbeit mit 300 Partnerunternehmen machen die Miles & More GmbH, Betreiber des Programms mit Sitz in Frankfurt am Main, zu einem Experten für erfolgreiche Kundenbindung.

Teilnehmer können beim Fliegen, aber auch bei hochwertigen Marken in allen wichtigen Bereichen des Lebens Miles & More Prämienmeilen sammeln und einlösen - etwa bei Partnern aus den Bereichen Shopping und Lifestyle, Telekommunikation und Elektronik sowie Hotels und Mietwagen. Sie genießen den Anschluss an eine exklusive Welt mit ausgewählten Produkten und Prämien-Angeboten wie im Lufthansa WorldShop, den begehrten Flugprämien und den Miles & More Kreditkarten als sicherem Zahlungsmittel. Speziell in den Kernmärkten Deutschland, Österreich und der Schweiz profitieren Partnerunternehmen vom Zugang zu einer anspruchsvollen Zielgruppe und nutzen die Miles & More Prämienmeilen zur Kundenbindung.

Das Vielflieger- und Prämienprogramm ist am 1. Januar 1993 mit sieben Partnern in Deutschland gestartet. Seit September 2014 ist die Miles & More GmbH eine eigenständige Gesellschaft und 100-prozentige Tochter der Deutschen Lufthansa AG.

Mehr Informationen auf www.miles-and-more.com und unter www.miles-and-more.com/presse

Pressekontakt:

Original-Content von: Miles & More GmbH, übermittelt durch news aktuell