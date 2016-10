Fast jedes zehnte Unternehmen in der EU gilt als schnell wachsendes Unternehmen

Luxemburg (ots) - Im Jahr 2014 galten etwa 145 000 Unternehmen bzw. fast ein Zehntel (9,2%) aller aktiven Unternehmen mit mindestens zehn Beschäftigten in der gewerblichen Wirtschaft in der Europäischen Union (EU) als schnell wachsende Unternehmen, wobei sie insgesamt mehr als 12 Millionen Mitarbeiter beschäftigten.

Diese von Eurostat, dem statistischen Amt der Europäischen Union, veröffentlichten Informationen geben einen Überblick über die neuesten verfügbaren Daten zu schnell wachsenden Unternehmen in der EU.

Die Zuordnung der Unternehmen zu dieser Gruppe erfolgte auf Grundlage der folgenden Unterscheidungskriterien: durchschnittliches annualisiertes Wachstum der Zahl der Beschäftigten von über 10% pro Jahr über einen Zeitraum von drei Jahren und mindestens zehn Beschäftigte zu Beginn des Beobachtungszeitraums.

In Deutschland galten knapp 30 000 Unternehmen (8,5% aller aktiven Unternehmen mit mindestens 10 Beschäftigten) als schnell wachsend. Hierzulande waren insgesamt über 2 Millionen Personen in schnell wachsenden Unternehmen beschäftigt.

Eine Aufschlüsselung nach Wirtschaftszweigen zeigt, dass schnell wachsende Unternehmen in der EU im Jahr 2014 in den Dienstleistungssektoren weitaus stärker vertreten waren als in der übrigen Wirtschaft. Der höchste Anteil wurde im Sektor "Information und Kommunikation" (15,0% der aktiven Unternehmen in diesem Sektor) verzeichnet, gefolgt von den Sektoren "Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen" (12,7%), "Verkehr und Lagerei" und "Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen" (je 11,0%).

In Deutschland wiesen die folgenden drei Sektoren die höchsten Anteile schnell wachsender Unternehmen auf: "Information und Kommunikation" (16,4%), "Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen" (11,2%) und "Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen" (11,1%).

