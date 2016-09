Beinahe 27 Millionen Menschen in der Europäischen Union sind 80 Jahre oder älter

Internationaler Tag der älteren Menschen Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/121298 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/EUROSTAT" Bild-Infos Download

Luxemburg (ots) - Im Jahr 2015 lebten in der Europäischen Union (EU) beinahe 27 Millionen Menschen, die mindestens 80 Jahre alt waren, das sind 7 Millionen mehr als noch 2005. Sowohl bei den absoluten Zahlen als auch in Bezug auf den Anteil an der Gesamtbevölkerung war in fast allen EU-Mitgliedstaaten ein Anstieg zu beobachten.

Anlässlich des Internationalen Tags der älteren Menschen, der alljährlich am 1. Oktober stattfindet, veröffentlicht Eurostat, das statistische Amt der Europäischen Union, demografische Indikatoren über ältere Menschen in der EU.

In allen EU-Mitgliedstaaten ist die überwiegende Mehrheit der älteren Menschen weiblich. Im Vergleich zu 2005 ist der Anteil der Frauen an der Bevölkerung über 80 jedoch in den meisten EU-Mitgliedstaaten zurückgegangen. Die größten Abnahmen wurden in Luxemburg (von 71,6% im Jahr 2005 auf 64,2% im Jahr 2015 bzw. -7,4 Prozentpunkte, Pp.), Deutschland (-7,2 Pp.), Österreich (-6,2 Pp.), Finnland (-5,3 Pp.), dem Vereinigten Königreich (-4,5 Pp.) und den Niederlanden (-4,4 Pp.) verzeichnet.

Die Alterung der Bevölkerungsstruktur ist zumindest teilweise Folge der gestiegenen Lebenserwartung von 80-Jährigen: 9,5 Jahre im Jahr 2014 gegenüber 8,4 im Jahr 2004 (EU-Durchschnitt). Am höchsten war ihre Lebenserwartung im Jahr 2014 in Frankreich (11 Jahre), darauf folgten Spanien (10,4), Luxemburg (10,1) und Italien (10,0). Die niedrigste Lebenserwartung für 80-Jährige wurde hingegen in Bulgarien (7,0 Jahre), Rumänien (7,6 Jahre), Kroatien (7,7 Jahre), Ungarn und der Slowakei (je 7,9 Jahre) verzeichnet. Deutschland lag mit 9,3 Jahren etwa im Mittelfeld, wobei die Lebenserwartung 80-jähriger Frauen (9,8 Jahre) höher war als die der gleichaltrigen Männer (8,4).

Weitere Informationen zu diesen Themen finden Sie in der Eurostat-Datenbank.

* * * * * * * * *

Vollständige Pressemitteilung (PDF-Version) auf der Eurostat-Webseite abrufbar: http://ec.europa.eu/eurostat/news/news-releases.

Die im Presseportal veröffentlichten Pressemitteilungen stellen eine kleine Auswahl des umfangreichen Bestands an Informationen von Eurostat dar.

Das vollständige Informationsangebot von Eurostat ist auf der Eurostat-Webseite verfügbar (Pressemitteilungen, Jahresveröffentlichungskalender der Euro-Indikatoren: http://ec.europa.eu/eurostat/news/release-calendar, Online-Datenbank, themenspezifische Rubriken, Metadaten, Datenvisualiserungstools)

Folgen Sie uns auf Twitter: @EU_Eurostat

Pressekontakt:

Original-Content von: EUROSTAT, übermittelt durch news aktuell