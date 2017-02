Keine Finanzberatung von der Stange

Berlin (ots) - Aktuell existiert eine große Herausforderung für Menschen in Deutschland, die sich mit ihrer finanziellen Situation auseinandersetzen: Die drohende Armut im Alter. Allein in Deutschland werben eine große Anzahl von Geldinstituten, allen voran Versicherungsgesellschaften, Banken, Bausparkassen, und Investmentgesellschaften um Kunden. Dazu kommt eine vielfach höhere Zahl von Finanzprodukten. Jeder Erwachsene kennt den Versicherungsdschungel, bestehend aus Paragraphen, die schwer leserlich und verständlich sind. Aber dennoch sind diese Angebote äußerst wichtig für die persönliche Vorsorge.

Wie wichtig, lässt der Alterssicherungsbericht 2016 von der Regierung nur erahnen.

Die Ergebnisse des jüngsten Alterssicherungsberichts 2016 haben das offenbart, was viele befürchteten - "ein erhebliches Risiko" vor allem für Geringverdiener im Alter und "sollte in diesem Einkommensbereich nicht zusätzlich für das Alter vorgesorgt werden, dann steigt das Risiko der Bedürftigkeit im Alter stark an", so kritisch beurteilt die Regierung die Lage. Was bedeutet es für die meisten Menschen in Deutschland? Altersarmut? "Nein, nicht für den, der früh an später denkt", glaubt Ingo Linn, Vorstandsvorsitzender der europaweit tätigen EFS AG und führt aus: "Eine Vorsorgeentscheidung, ganz gleich welcher Art, macht für jeden Menschen Sinn. Für die Heranwachsenden ebenso wie für die Generation 50+. Es gibt keine einheitliche Lösung für jeden, deshalb unterstützen unsere EFS-Vertriebspartner viele Menschen bei der individuellen Finanzlösung - und das an vielen Orten Europas".

Neutrale und individuelle Finanzberatung von EFS AG

Die Euro Finanz Service AG (EFS AG) ist der richtige Ansprechpartner für Fragen rund um die Vorsorge. Bis heute vertrauen über 220.000 Menschen darauf, dass sie bei EFS AG das auf sie zugeschnittene Finanzprodukt erhalten. Die EFS AG konzipiert Lösungsansätze, die individuell auf die persönliche Situation jedes einzelnen Kunden adaptiert werden. Mit einem unternehmenseigenen "Filtersystem" wählt die EFS AG nur erstklassige und sinnvolle Produkte aus, die genau auf die individuellen Kundenbedürfnisse zugeschnitten sind. Ein Versicherungsnehmer, der nicht weiß, für welches Produkt von welchem Anbieter er sich entscheiden soll, dem wird ein auf die aktuelle Marktsituation und die eigenen Bedingungen zugeschnittenes Produkt konzipiert, so dass am Ende, neben einer maximalen Rendite auch eine optimale Absicherung daraus resultiert. So führt die EFS AG ihre Kunden genau aus diesem Dilemma des Überangebots an Versicherungsunternehmen heraus und begleitet sie bei der Suche nach der idealen Absicherung. Mit dem unternehmenseigenen Slogan: "Jedem das Richtige statt allen das Gleiche" unterstreicht das Unternehmen den Anspruch, keine Finanzberatung von der Stange zu sein, sondern individualisierte Lösungen anbieten zu können.

