Deutsche Best IT wird größte E-Commerce-Agentur Österreichs

Velen (ots) - Von Velen nach Österreich: Zusammenschluss gibt neue Kraft für Enterprise E-Commerce

Die im Münsterland beheimatete E-Commerce-Agentur Best IT (www.bestit-online.de) expandiert mit einem großen Schritt in das Nachbarland Österreich. Die Konsolidierung (www.bestit-online.de/niederlassung-oesterreich/) mit der Agentur Keynet (www.keynet.at) aus Amstetten, zentral gelegen zwischen Wien und Linz, ergibt eine der größten europäischen Agenturen für E-Commerce-Projekte im Enterprise-Bereich. Seit der Gründung 2003 setzt Keynet mit Fokus auf etablierte Unternehmen die Digitalisierung von Handelsprozessen um, mehr als 100 Webshop-Projekte wurden in diesem Zug realisiert. Um den Zusammenschluss zu vollziehen, übernimmt der Best IT-Geschäftsführer Manuel Strotmann 50 Prozent der Gesellschaftsanteile der österreichischen E-Commerce Experten. Somit sind nun die ehemals ersten Shopware-Partner aus Deutschland und Österreich unter einem Dach zu finden.

Keynet firmiert zu Best IT um

"Keynet wird zu Best IT, das ist für uns ein immenser Schritt, unser Know-how ebenso zu erweitern wie unsere Reichweite. Mit der Umfirmierung stärken wir gleichzeitig unsere Kernmarke Best IT als Markenzeichen für hochwertige E-Commerce-Projekte", erklärt der Best IT-Geschäftsführer Strotmann.

Best IT erzielt bestes Wachstum

Mit der jüngsten Übernahme setzt Best IT die Wachstumsstrategie fort. "Wir gehören zu den wachstumsstärksten Agenturen im Markt, bestehen bereits seit 16 Jahren und schaffen all das aus eigener Kraft", ist Manuel Strotmann stolz. Die Entwicklung des Unternehmens ist komplett aus dem Eigenkapital finanziert - auch für den Keynet-Gründer Christoph Batik ein Argument für die Partnerschaft: "E-Commerce wird in den kommenden Jahren noch mehr an Stellenwert gewinnen - neben dem sich ins Web verlagernden B2B-Geschäft profitiert auch die Industrie von den schlanken Prozessen des E-Commerce. Best IT ist für uns der optimale Partner, um in Deutschland und Österreich unser Wachstum fortzusetzen. Aus diesem Grund wird in Zukunft der Standort Österreich um weitere, neue Mitarbeiter verstärkt", sagt Christoph Batik.

best it (www.bestit-online.de) ist als E-Commerce-Agentur auf die erfolgreiche Digitalisierung von Geschäftsmodellen im Umfeld des B2C- und B2B-Handels fokussiert. Experten aus den unterschiedlichen Bereichen sowie starke Umsetzungsteams unterstützen Kunden aus zahlreichen Branchen über die gesamte Wertschöpfungskette und gewährleisten eine umfassende und vollständige Betreuung. Der technologische Fokus liegt dabei auf den Plattform Technologien von Shopware, Oxid und Commercetools.

Weitere Informationen:

