Auf die Britischen Inseln/ Schnieder Reisen legt Katalog für Irland und Großbritannien auf

Schnieder Reisen: Irland und Großbritannien im neuen Katalog 2017. Individuelle und geführte Reisen des Hamburger Reiseveranstalters. Bild-Infos Download

Hamburg (ots) - Der Hamburger Reiseveranstalter Schnieder Reisen hat einen Katalog für Reisen nach Irland und Großbritannien aufgelegt. Der Nordeuropa-Spezialist führt bereits seit einigen Jahren die Britischen Inseln im Programm und hat nun für 2017 viele neue Reisen konzipiert. Darunter einige geführte Rundreisen durch England sowie eine Autorundreise durch die schottischen Highlands.

Der Hamburger Reiseveranstalter Schnieder Reisen hat einen eigenen Katalog für Reisen nach Irland und Großbritannien herausgegeben. Das Angebot umfasst geführte und individuelle Rundreisen sowie zahlreiche Autorundreisen. Für die Reisesaison 2017 hat der Nordeuropa-Spezialist viele neue Reisen konzipiert. Neu sind u.a. eine Autorundreise bis in den hohen Norden Schottlands, eine Autorundreise in Classic Cars durch Irland, eine Gartenreise zu den Parks und Gärten in Südengland sowie eine Reise zu den Drehorten der Rosamunde-Pilcher-Filme.

Neu für 2017 ist die Gartenreise durch Südengland und Cornwall, bei der die fantastischen Herrenhäuser und bezaubernden Gartenanlagen im Mittelpunkt stehen. Die 9-tägige geführte Gruppenreise kostet ab 1.299 Euro inklusive Unterkunft mit Frühstück und Reiseleitung. Die geführte Rundreise "Auf Rosamunde Pilchers Spuren durch Südengland" führt zu einigen der schönsten Drehorte der Pilcher-Filme und kostet ab 1.069 Euro inklusive Unterkunft mit Frühstück und Reiseleitung. Neu konzipiert wurde auch die Autorundreise "Die große Highlands-Tour", die im eigenen Pkw bis in den äußersten Norden Schottlands führt. Ein Tagesausflug auf die Inselgruppe Orkney und ein Besuch der Isle of Arran stellt dabei zwei ganz besondere schottische Inseln vor. Die Tour kostet ab 1.089 Euro inklusive Fähranreise ab/bis Amsterdam, Unterkunft mit Frühstück und einer Routenbeschreibung. Ganz besonders ist die neue Irland-Autorundreise "County Kerry im Classic Car". Die 8-tägige Tour führt in so genannten Classic Cars und damit in Oldtimern zu den schönsten Stationen im grünen Südwesten Irlands. Die Reise kostet ab 1.629 Euro inklusive Unterkunft mit Frühstück und der Miete für ein Classic Car - ein 1970er MGB Roadster oder ein 1973er Triumph. Andere Modelle, z.B. ein Ford Zodiac von 1960, eine 1984er Lotus Esprit oder ein Jaguar E-Type von 1970 - sind gegen Aufpreis verfügbar. Die Reise ist in drei verschiedenen Unterkunftskategorien buchbar. Nähere Informationen sowie Katalogbestellungen bei: Schnieder Reisen - Cara Tours GmbH Hellbrookkamp 29 22177 Hamburg 040 - 380 20 60 www.schnieder-reisen.de

Pressekontakt:

Original-Content von: Schnieder Reisen-CARA Tours GmbH, übermittelt durch news aktuell