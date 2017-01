Auf zwei Rädern durch Nord- und Osteuropa/ Schnieder Reisen legt neuen Katalog für Motorradreisen auf

Schnieder Reisen: Vielfältige Reisetipps und Reiserouten für Biker. Bild-Infos Download

Hamburg (ots) - Die baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen, aber auch Polen, Russland, Skandinavien, Großbritannien und Irland sind die Reiseziele im neuen Motorradreise-Katalog von Schnieder Reisen. Der Hamburger Reiseveranstalter stellt darin individuelle Motorradreisen vor, die entweder mit der eigenen Maschine oder aber mit einem Mietmotorrad gefahren werden. Neu im Programm für 2017 sind eine Tour durch Südfinnland und eine durch den einsamen Norden Englands.

Der Hamburger Reiseveranstalter Schnieder Reisen hat für 2017 einen neuen Katalog für individuelle Motorradreisen herausgegeben. Die Touren führen in die baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen, nach Polen, Russland, Skandinavien, Großbritannien oder Irland. So finden sich im Angebot viele Touren, die dank Fähranreise mit der eigenen Maschine durchgeführt werden können. Alternativ werden aber auch Motorradtouren mit Fluganreise und Mietmotorrad angeboten. Bei allen Reisen ist der Weg das Ziel: Die Routenverläufe führen in der Regel über abwechslungsreiche Nebenstrecken, folgen den schönsten Küstenrouten oder eindrucksvollen Strecken wie etwa der Adlerstraße oder dem Trollstigen in Norwegen oder dem Wild Atlantic Way in Irland. Für alle Touren werden umfangreiches Kartenmaterial und eine genaue Routenbeschreibung zur Verfügung gestellt.

Neu im Programm von Schnieder Reisen ist die Tour "Einsames Nordengland: Von Römern, Dichtern und Mönchen". Die 8-tägige Motorradreise in die Yorkshire Dales und den Lake District kostet ab 759 Euro inklusive Fähranreise und wird mit der eigenen Maschine gefahren. Hügeliges bis bergiges Terrain und schmale Passstraßen sorgen für Fahrspaß. Die neue Motorradreise "Wasserreiches Südfinnland" führt über die bisweilen einsamen Straßen im Südosten Finnlands. Die Tour, die ebenfalls mit dem eigenen Motorrad gefahren wird, ist buchbar ab 869 Euro inklusive Fähranreise. Die 10-tägige "Motorradreise durch Polen und das Baltikum" führt von Danzig bis nach Tallinn - vorbei an Riga, Kaunas und Tartu - und schafft damit eine wunderbare Verbindung zwischen der Provinz und den schönsten Städten der Region. Die Anreise erfolgt individuell nach Danzig, die Rückreise per Fähre von Tallinn nach Lübeck-Travemünde. Die Tour kostet ab 599 Euro inklusive Fährabreise. Ganz besonders ist die Irland-Reise "Irish Rover", die auf Classic Bikes der Marke Royal Enfield in den Westen der Grünen Insel führt. Die 9-tägige Motorradreise kostet ab 979 Euro inklusive des Mietmotorrades Royal Enfield Bullet 500cc, Classic Chrome 500cc, Classic Chrome Pillion 500cc oder Classic Tan 500cc. Andere Modelle sind auf Anfrage möglich. Nähere Informationen sowie Katalogbestellungen bei: Schnieder Reisen - Cara Tours GmbH Hellbrookkamp 29 22177 Hamburg 040 - 380 20 60 www.schnieder-reisen.de

