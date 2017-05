McMakler erhält Finanzierung über 16 Millionen Euro

McMakler-Macher: Die beiden Gründer und Geschäftsführer Lukas Pieczonka und Hanno Heintzenberg (re.). Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/118772 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/McMakler/Jonas Friedrich" Bild-Infos Download

Berlin (ots) - McMakler, der am schnellsten wachsende Immobilienmakler in Deutschland, hat sich ein Investment von 16 Millionen Euro gesichert. Mit dem frischen Kapital aus der neuen Finanzierungsrunde will das Unternehmen seine Vorreiterrolle als moderner Immobilienmakler, der branchenführende Technologie und persönliche Beratung durch eigene Makler vereint, weiter ausbauen. Die neuen Mittel werden insbesondere in den verstärkten Ausbau der Standorte in Deutschland, in die technologische Entwicklung, die Erweiterung des Verkaufsgeschäftes und in die Steigerung der Markenbekanntheit investiert.

In den letzten zwölf Monaten hat das Unternehmen mit Hauptsitz Berlin Objekte mit einem Gesamtvolumen von über 50 Millionen Euro vermittelt. McMakler beschäftigt 200 Mitarbeiter, davon 100 eigene Makler an über 50 Standorten. Innerhalb von nur zwei Jahren seit Gründung können bereits über zwei Drittel aller Städte und Landkreise in Deutschland direkt von McMakler betreut werden. Das Unternehmen zielt auf eine vollumfassende Abdeckung in Deutschland noch in diesem Jahr.

"Das Wachstum in den letzten zwei Jahren und unsere Auftragsbücher zeigen, dass unsere Geschäfts- und Privatkunden unsere Dienstleistungen sehr gut annehmen", sagt Hanno Heintzenberg, der zusammen mit Lukas Pieczonka McMakler gegründet hat und die Geschäfte führt. "Als Hybrid-Makler bringen wir das Beste aus verschiedenen Welten zusammen - wir arbeiten so persönlich wie ein traditioneller Makler, allerdings mit einer hochmodernen Technologie und effizienteren Prozessen. Diese Kombination ermöglicht es uns, hochqualitative Maklerdienstleistungen als Rundum-Service aus einer Hand anzubieten - und das zu äußerst attraktiven Preisen", so Heintzenberg weiter.

Jens Düing, Partner des führenden Investors Frog Capital: "McMakler hat sich seit der Gründung 2015 beeindruckend entwickelt und sehr erfolgreich mit einer deutlich besseren Performance gegen eine Vielzahl von Mitbewerbern durchgesetzt, und das trotz des späteren Markteinstiegs. Es ist davon auszugehen, dass McMakler auch mit Blick auf traditionelle Maklerunternehmen schnell weitere Marktanteile gewinnen wird."

Über McMakler: Die McMakler GmbH bietet alle Maklerdienstleistungen für Miet- und Kaufimmobilien für Geschäfts- und Privatkunden aus einer Hand. Als einziger Hybrid-Makler in Deutschland und Europa verbindet das Unternehmen mondernste Vermarktungs- und Kommunikationstechnologie mit der persönlichen Betreuung der Kunden vor Ort durch ein eigenes Maklernetzwerk. Für Immobilienverkäufer sind die Dienstleistungen von McMakler zu 100 Prozent kostenfrei, in der Vermietung werden günstige Pauschalpreise ab 498 Euro angeboten. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin wurde im Juni 2015 gegründet und beschäftigt heute rund 200 Mitarbeiter in Regionalvertretungen für über 50 Städte und Regionen in ganz Deutschland. Gründer und Geschäftsführer sind Hanno Heintzenberg und Lukas Pieczonka.

