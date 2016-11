-------------------------------------------------------------------------------- Information zur Hauptversammlung übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- EANS-ADHOC Mitteilung der Austria Email AG: Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17MAR Zurückziehung der Aktien der Austria E-Mail AG aus dem Dritten Markt der Wiener Börse AG / Änderung der Satzung Die Aktionärin ATLANTIC Société Francaise de Developpement Thermique SA, die 65% der Stimmen hält, hat gemäß. § 105 Abs. 3 AktG einen Antrag auf Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung gestellt und die Zurückziehung der Aktien der Austria E-Mail AG aus dem Dritten Markt der Wiener Börse AG sowie die Änderung der Satzung in den §§ 4, 20 infolge Umstellung von Inhaberaktien auf Namensaktien vorgeschlagen. Die Börsenotierung ist für die Austria Email AG durch die Einhaltung von Berichtspflichten und börserechtlichen Formerfordernissen mit einem erheblichen administrativen und finanziellen Arbeitsaufwand verbunden. Die Aufrechterhaltung der Einbeziehung der Aktien der Austria Email AG in den Dritten Markt der Wiener Börse erscheint angesichts der vorgenannten Umstände nicht mehr nutzbringend. Die Mehrheitsaktionärin Atlantic Société Française de Développement Thermique (SFDT) SA hat entschieden, an die Streubesitzaktionäre der Austria Email AG ein freiwilliges Angebot zum Erwerb der von ihnen gehaltenen Aktien der Austria Email AG zu unterbreiten. Der Angebotspreis wird EUR 10 pro Austria Email AG Aktie betragen und liegt somit deutlich über dem Kurs der Austria Email AG Aktie an der Wiener Börse zum 22 November 2016. Der Vorstand der Austria Email AG wird die Einberufung der außerordentlichen Hauptversammlung samt den erforderlichen Informationen entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen in Kürze veröffentlichen. Die außerordentliche Hauptversammlung wird am 16. Dezember 2016 stattfinden. Knittelfeld am 23. November 2016 Rückfragen: office@austria-email.at / +43 3512 700 224 / Frau Mag. Kerstin Ehgartner Veröffentlichungsort: Link zu www.austria-email.at Rückfragehinweis: Frau Mag Kerstin Ehgartner +43 3512 700 224 office@austria-email.at Ende der Mitteilung euro adhoc -------------------------------------------------------------------------------- Emittent: Austria Email AG Austriastraße 6 A-8720 Knittelfeld Telefon: 03512 700 322 FAX: 03512 700 238 Email: gofner@austria-email.at WWW: www.austria-email.at Branche: Maschinenbau ISIN: AT0000618251 Indizes: other securities.at Börsen: Dritter Markt: Wien Sprache: Deutsch