Innovationspreis der Caravaning-Branche zeigt Highlights des Modelljahres

Stuttgart (ots) - Beim European Innovation Award auf der Publikumsmesse CMT (14. bis 22. Januar 2017 in Stuttgart) sind in dieser Saison 120 Innovationen in 14 Kategorien am Start. Der internationale Branchenwettbewerb wird von den Fachredaktionen in den führenden Caravaning-Ländern Europas getragen. Das Gremium, bestehend aus 16 Redaktionen aus 24 Ländern, zeichnet Hersteller und Zulieferer von Reisemobilen, Caravans und Vans sowie von entsprechendem Zubehör aus. "Camping erfreut sich ungebrochen wachsender Beliebtheit bei immer mehr Verbraucherzielgruppen", sagt Raymond Eckl, Chefredakteur der Zeitschrift "Camping, Cars & Caravans" aus dem DoldeMedien Verlag, Stuttgart. "Umso wichtiger ist es uns, die besonders guten Innovationen der Branche einem breiten Publikum sichtbar zu machen und zu erklären."

Unter www.european-innovation-award.com sind alle Teilnehmer des Wettbewerbs mit ihren Innovationen abgebildet. Ausgezeichnet werden beispielsweise technische Komponenten und "Designlösungen innen". "Sicherheit" ist ebenso eine Kategorie wie "Zielgruppen-Fokus". Außerdem werden innovative Gesamtkonzepte von Reisemobilen, Wohnwagen und Vans gewürdigt.

Die Preisverleihung für geladene Gäste findet am 15. Januar 2017 im Rahmen der CMT, der weltweit größten Publikumsmesse für Tourismus und Freizeit, statt. Bis dahin ermittelt die Jury, die aus den Redaktionen von Fachmagazinen in 14 europäischen Ländern besteht, die Gewinner.

