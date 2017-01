Toom Baumarkt baut Onlinehandelsaktivitäten mit commercetools aus

München (ots) - toom Baumarkt, einer der führenden DIY-Händler Deutschlands mit rund 350 Filialen deutschlandweit (toom Baumarkt, B1 Discount Baumarkt, Klee Gartencenter), erweitert sein Onlinehandels-Angebot mit der E-Commerce-Technologie und des Produktdatenmanagements (PIM) von commercetools. Erste Bestandteile der neuen Onlinehandelspräsenz sind bereits live. Zukünftig wird das Sortiment nun auch online bestellbar sein. Dafür setzt toom auf die enge Verzahnung seines Filialnetzes mit dem Onlinegeschäft.

Als erste der der geplanten Ausbaustufen der neuen Onlinehandels-Präsenz hat das E-Commerce-Team von toom bereits das sogenannte Schaufenster live geschalten. Damit können Besucher der Onlineseite toom.de bereits jetzt viele Produkte und Marken online sehen, die toom führt. Ein verstärkter Fokus auf für die Kunden aufbereitete und detaillierte Produktdaten macht es leichter, sich über ein neues Wunschprodukt bereits vom heimischen Sofa aus zu informieren. toom begleitet damit seine Kunden online besser in der Phase bis zur Kaufentscheidung. Um die dafür benötigte Menge an Daten noch leichter verwalten und über alle Kanäle und endgeräteunabhängig visuell ansprechend und stets aktuell ausspielen zu können, setzt toom auf das integrierte Produktinformations-Management System (PIM) der commercetools Omnichannel-Handelslösung.

Technologisch arbeitet der neue Onlineshop mit einer hochmodernen Microservices-Architektur. Die commercetools-Lösung bietet für die von toom angestrebte schrittweise Modernisierung durch ihren stark modularen Aufbau eine ideale Ausgangsbasis: einzelne Komponenten der Lösung können unabhängig voneinander implementiert und weiterentwickelt werden. Über sogenannte Microservices können weitere Elemente dann zusätzlich jederzeit an das laufende System angedockt werden. Das IT-Team von toom konnte Kunden so erste Neuerungen wesentlich schneller zur Verfügung stellen, während es das System im Hintergrund für ein noch besseres Kundenerlebnis weiter ausbauen und optimieren kann. So stehen die genannten, erweiterten Produktbeschreibungen Kunden bereits jetzt zur Verfügung, während toom die Online-Präsenz mit Hilfe des Microservices-Ansatzes kontinuierlich überarbeitet, beispielsweise was die Produktsuche und Anbindung von externen Lieferantensystem anbetrifft.

Pressekontakt:

Original-Content von: commercetools, übermittelt durch news aktuell