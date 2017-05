pakadoo Paketschränke: Privatpakete im Büro empfangen - rund um die Uhr / In den pakadoo Paketschränken können im Unternehmen zugestellte Privatpakete eingelagert und vom Empfänger jederzeit abgeholt werden. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/117577 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. ... Bild-Infos Download

Herrenberg (ots) - So komfortabel der Kauf über das Internet auch ist - so beschwerlich gestaltet sich häufig die Zustellung. Denn geliefert wird meist dann, wenn niemand zuhause ist. Eine Lösung speziell für Berufstätige bietet pakadoo. Mit der digitalen Zustelllösung können private Pakete offiziell am Arbeitsplatz empfangen und retourniert werden. Für noch mehr Flexibilität sorgen jetzt die pakadoo Paketschränke, die die Abholung der Sendungen zu jeder Zeit ermöglichen. Die Schränke lassen sich individuell konfigurieren und sind sowohl für den Innen- als auch Außenbereich geeignet.

Onlineshopping ist besonders für Berufstätige ein wahrer Segen: Lassen sich so selbst nach Feierabend entspannt noch sämtliche Besorgungen erledigen. Weitaus umständlicher gestaltet sich jedoch allzu oft die Zustellung der Pakete. Denn die Lieferung erfolgt meist dann, wenn der Empfänger nicht zuhause ist. Nicht selten muss das Paket nach erfolglosen Zustellversuchen am Ende selbst in einem Paketshop, einer Paketstation oder beim Nachbarn abgeholt werden. Gerade für berufstätige Onlineshopper ist das nicht nur nervig, sondern auch mit viel Stress verbunden.

Hier schafft pakadoo Abhilfe. Die digitale Zustelllösung bietet Unternehmen eine einfache und dazu kostenfreie Lösung, private Lieferungen ins Büro professionell zu handhaben. Die im Internet besorgten Einkäufe werden ins Unternehmen geliefert und dort an einem zuvor definierten Ort - dem pakadoo point - eingelagert. Für noch mehr Flexibilität sorgen nun die pakadoo Paketschränke. Diese können unabhängig von längeren Arbeitszeiten oder Schichtbetrieb genutzt werden und ermöglichen so die Paketabholung oder Retourenabgabe durch die Nutzer zu jeder Zeit. Die pakadoo Paketschränke sind unter anderem bei Fraport, der Betreibergesellschaft des Frankfurter Flughafens, im Einsatz.

Auch bei den Paketschränken erfolgt das Einlagern der angelieferten Sendungen über einen Mitarbeiter. So können alle Sendungen, unabhängig von bestimmten Paketdienstleistern, dort empfangen werden. Die einzelnen Fächer lassen sich - je nach Modell - entweder über eine zentrale, integrierte Steuereinheit oder ein schlüsselloses TAN-Verfahren intuitiv bedienen. Wird eine private Lieferung in einem der Fächer eingelagert, erhält der Empfänger automatisch eine E-Mail-Benachrichtigung. Über die Eingabe seiner PAK ID oder einer persönlichen TAN kann er seine Bestellung dort jederzeit abholen und bei Bedarf auch Rücksendungen über den Paketschrank abwickeln.

Die kompakten Paketschränke sind in unterschiedlichen Größen, Modulvarianten und Farben erhältlich und können passend für jedes Objekt individuell konfiguriert werden - sowohl für den Innen- als auch Außenbereich. Für Frischelieferungen und empfindliche Waren wie Arzneimittel sind zudem auch spezielle Kühl- und Gefrierterminals erhältlich. Zur Inbetriebnahme der pakadoo Paketschränke sind lediglich eine Stromversorgung und ein Netzwerkanschluss notwendig.

"Die pakadoo Paketschränke sind der nächste logische Schritt, um den Arbeitnehmern noch mehr Flexibilität zu bieten", erklärt pakadoo Geschäftsführer Markus Ziegler. "So ist der Empfang von Privatpaketen nicht länger abhängig von den Arbeitszeiten des Kollegen, der den pakadoo point betreut, sondern ist rund um die Uhr möglich."

Mit der work-life-logistics von pakadoo (www.pakadoo.de) ermöglichen es Arbeitgeber ihren Mitarbeitern, private Pakete unabhängig vom Paketdienstleister direkt im Büro zu empfangen und zu retournieren. Unternehmen können dazu einen pakadoo point einrichten. Mittels cleverer Logistik-Software können am pakadoo point Pakete eingelagert und an die Mitarbeiter ausgegeben werden. Die sichere Auslieferung des Pakets erfolgt über einen Code, den der Onlineshopper per Mail erhält. Arbeitgeber schaffen mit pakadoo einen Social Benefit für ihre Mitarbeiter, denn Arbeitnehmer haben so noch mehr freie Zeit in der Freizeit und eine ausgeglichenere Work-Life-Balance. Auch die Nachhaltigkeitsbilanz von Unternehmen wird mit pakadoo verbessert, denn mehrfache Transportwege seitens der Carrier und Arbeitnehmer fallen weg. Zustellungen können gebündelt werden und der Stadtverkehr in reinen Wohngebieten wird entlastet. So werden Spritverbrauch und CO2-Emissionen reduziert.

pakadoo ist eine Innovation der LGI Logistics Group International GmbH - eines der zehn größten deutschen Kontraktlogistikunternehmen. Hinter der cleveren Lösung mit dem Kakadu steht der Logistik-Experte Markus Ziegler. Er wurde dafür im Februar 2016 mit dem LEO Innovations-Award ausgezeichnet.

