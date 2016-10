Berlin (ots) - Vom 18. bis zum 20. Oktober steht die Kölner Messe ganz im Zeichen der Arbeitswelt - mit dabei auf der diesjährigen Zukunft Personal: mobileJob.com. Die Berliner gelten als einer der erfolgreichsten Player für die Mitarbeitersuche im gewerblichen Arbeitsmarkt und stellen in Köln ihren einzigartigen Recruiting-Mix aus der Kandidatenansprache über soziale Netzwerke und komplett mobilem Bewerbungsprozess vor. Diese Methode ist genau auf die Jobsuche von nicht-akademischen Jobsuchern ausgerichtet - von der Pflegekraft über Servicekräfte in der Gastronomie bis hin zu Logistikkräften und Call Center Agents. Insgesamt deckt mobileJob mit seinem Angebot 74 Prozent des gesamten Kandidatenmarktes ab, während sich das Gros der Anbieter vor allem an Akademiker richtet.

Per komplett mobiler Bewerbungsprozess zur Expressbewerbung

mobileJob.com setzt auf den mobilen Weg, um für seine Kunden Mitarbeiter im gewerblichen Arbeitsmarkt zu finden - in der Form ein erfrischend anderer Ansatz in der HR-Branche. Besonderes Highlight der Lösung: die Erfindung der mobilen Expressbewerbung, die über mobile Kurznachrichten innerhalb weniger Minuten auf dem Schreibtisch der Personalabteilung liegen kann. Diesen ganz besonderen Ansatz stellt mobileJob-Gründer Steffen Manes mit seinem Team in den Mittelpunkt des Messeauftritts. Auf der Zukunft Personal ist mobilejob.com gemeinsam mit anderen HR-Startups im "Startup Village" der Zukunft Personal in Halle 2.1, Stand-Nr. S.10 A zu finden.

Aktiver Aussteller im Startup-Village

Neben dem Messestand trägt das mobileJob-Team mit zwei Vorträgen über die Zukunft der mobilen Bewerbung zum innovativen Ambiente des Startup-Bereichs auf der Zukunft Personal bei. "Wir freuen uns sehr darauf, unsere Lösung den Fachbesuchern in Köln vorzustellen. Wir sind hier inhaltlich in zwei ganz akuten Problemfeldern der HR-Szene unterwegs: die Mitarbeitersuche im bisher von der Recruiting-Szene so vernachlässigten gewerblichen Arbeitsmarkt sowie in der mobilen Rekrutierung, die bei den allermeisten konventionellen Anbietern schon mit dem Launch einer Smartphone-App aufhört. Unsere Lösung bietet Arbeitgebern den unschlagbaren Mehrwert, in einem sich schnell drehenden Kandidatenmarkt schnell zu den passenden Kandidaten zu finden. Unser Erfolgsrezept dabei ist die Ansprache über soziale Medien, verknüpft mit dem mobilen Kontakt zum Kandidaten. Das ermöglicht einen schnellen und zuverlässigen Recruitingerfolg. Mit diesem Ansatz sind wir sicher erneut eine Bereicherung für die HR-Leitmesse in Köln", sagt Steffen Manes.

mobileJob Burrito-Essen am ersten Messeabend

Um neben den Gesprächen am Messestand in entspannter Atmosphäre, abseits des regen Messetrubels, mit Arbeitgebern ins Gespräch zu kommen, bietet mobileJob.com am Abend des ersten Messetages einen "Burrito-Abend" bei einem der besten Burrito-Bäcker außerhalb Mexikos, dem "BurritoRico" in Köln. Auf dem Programm dort: zwei Impulsvorträge zur Zukunft der mobilen Rekrutierung sowie die exklusive Vorstellung der externen Studie "EMPLOYER TELLING - Edition Stellenanzeigen" für die 120.000 Stellenanzeigen sprachlich analysiert wurden. Dabei handelt es sich um die bisher größte Analyse von Stellenanzeigen dieser Art im deutschsprachigen Raum. Vorgestellt wird sie von den beiden HR-Kommunikationsexperten Sascha Theisen und Manfred Böcker. Interessierte Personaler, Journalisten oder Multiplikatoren aus der HR-Szene sind herzlich dazu eingeladen. Mehr zu dieser Veranstaltung am Rande der Messe hier.

Mobilejob.com auf der Zukunft Personal - auf einen Blick: 18. - 20. Oktober, koelnmesse Halle 2.1 Startup Village, Stand-Nr. S.10 A Vortrag "Social und mobile Recruiting für den gewerblichen Arbeitsmarkt" am 18. Oktober, 12:40 Uhr, Startup-Stage in Halle 2.1 sowie und 19. Oktober, 16:40 Uhr, Startup-Stage in Halle 2.1. Panel-Diskussion "HR Innovation zwischen Agilität und Arbeit 4.0 - erfolgreiche Startup-Gründer im Pitch und im Dialog" am 18.10.2016 12:00-12:45 Uhr im Praxisforum 9 in Halle 3.2.

