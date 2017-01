Erfolgreich verkaufen und Produkte kostenlos einstellen auf Etsy.com

Berlin (ots) - Pünktlich zum Jahresbeginn präsentiert Etsy.com, der Online-Marktplatz für Handgemachtes und Vintage, seine neueste Onsite-Kampagne und bietet deutschen Etsy-Verkäufern - oder denen, die es werden wollen - die Möglichkeit, Produkte kostenlos auf der Homepage einzustellen. Mit dieser Initiative unterstützt das Unternehmen kleine Händler und kreative Macher die eigenen Neujahrsvorsätze in die Tat umzusetzen und reagiert zudem auf deren zunehmendes Interesse an Shop-Eröffnungen. Bis zum 28. Februar können neue Verkäufer 50 Produkte gebührenfrei mit dem Code ETSYJAHR2017 auf www.etsy.com/promotions einstellen. Bestehenden Verkäufern werden 50 Produkteinstellungen automatisch in ihrem Konto gutgeschrieben. Diese müssen bis 28. Februar genutzt werden und verfallen nach dem Stichtag.

Dank kostenloser Shop-Eröffnung, niedriger Gebühren, effizienter technischer Hilfsmittel zur erfolgreichen Verwaltung sowie ausgiebiger Hilfestellung zur Verkaufsförderung ist Etsy ein leistungsstarker Begleiter im Online-Handel. Obendrein profitieren Nutzer von der weltweit größten internationalen Kreativ-Community und können auf 1,6 Millionen aktive Verkäufer und mehr als 26 Millionen aktive Kunden zählen. Vom 30. Januar bis 26. Februar teilt das Unternehmen zudem Tipps und Tricks rund um den E-Commerce in dem vierwöchigen Online-Programm "Etsy Resolution" (www.etsy.com/resolution). Diese Aktion unterstützt die angemeldeten Teilnehmer dabei, ihren eigenen Etsy-Shop auf- und auszubauen und lokal und international erfolgreich zu werden. Anmeldeschluss hierfür ist der 27. Januar.

Weitere Informationen rund um die eigene Shop-Eröffnung und eine genaue Gebührenauflistung finden Sie hier: www.etsy.com/verkaufen. 50 Produkte können mit dem Code ETSYJAHR2017 hier eingestellt werden: www.etsy.com/promotions (Gilt nur für neue Verkäufer). Für weitere Fragen sind wir unter der +49 (0)30 - 21446972 oder presse.de@etsy.com erreichbar.

Über Etsy.com:

Etsy ist der größte globale Online-Marktplatz für Designobjekte, handgefertigte Produkte und Vintage-Artikel. 2005 in der Brooklyner Kunsthandwerk-Szene gegründet, repräsentiert Etsy mit 1,6 Millionen aktiven Shops, über 26 Millionen aktiven Käufern und mehr als 35 Millionen Produkten die weltweit größte internationale Kreativ-Community.

Pressekontakt:

Original-Content von: Etsy Germany GmbH, übermittelt durch news aktuell