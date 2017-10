Titel der Bunte Chronik "Bunte Republik Deutschland" Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/116970 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Bunte/Hubert Burda Media" Bild-Infos Download

München (ots) - 2018 feiert Bunte, Europas größtes Peoplemagazin, 70. Jubiläum. Gemeinsam mit dem Prestel Verlag veröffentlicht Bunte eine Chronik, in der Gesellschaftsgeschichte nacherzählt wird: "BUNTE Republik Deutschland" erscheint heute (9. Oktober, 336 Seiten, 39,90 Euro). Der Bildband taucht tief ein in die Archive des Magazins.

Chronologisch nach Jahrzehnten sortiert, im Original-Layout reproduziert und historisch eingeordnet, geben Bunte-Geschichten wieder, was die Gemüter in Deutschland erregte und für Gesprächsstoff sorgte - ob Liebes- und Leidensgeschichten aus der Welt des Adels, Zeitgeist-Phänomene wie die Figur des Playboys, Sporthelden oder Politiker-Homestorys. Neben Verleger Hubert Burda sind mit Beiträgen vertreten: die Herausgeberin des Buches und langjährige Bunte-Chefredakteurin Patricia Riekel, der aktuelle Chefredakteur Robert Pölzer, der Society-Reporter Oliver Fritz, die ehemalige Chefredakteurin Beate Wedekind, die ehemalige Society-Reporterin Marie Waldburg und der Initiator des Projekts, Jonas Grashey.

Patricia Riekel, Bunte-Chefredakteurin von 1996 bis 2016 hat das Buch als Herausgeberin maßgeblich gestaltet: »70 Jahre Bunte! Ein unermessliches Füllhorn an Namen, Schicksalen und Ereignissen. Geschichten über die Mächtigen, die Schönen und Reichen. Über gekrönte Häupter, über Helden, aber auch über Getriebene und Verlierer. Es ist die Geschichte einer Zeitschrift, die selbst zur Legende wurde. Als Spiegelbild der deutschen Gesellschaft. Als Symbol des Wirtschaftswunders in den Jahren des Wiederaufbaus, Zentralorgan für den enthemmt feiernden Jetset in den 60er und 70er Jahren.

Drehbühne für politische Karrieren, erst in der Bonner, dann in der Berliner Republik, und heute im digitalen Zeitalter der Gradmesser für steigende oder sinkende Popularität von Internet-Stars und 'Influencer'."

Jonas Grashey, Managing Director von Bunte, initiierte das Projekt: "Kontinuierlicher Wandel ist seit 70 Jahren das Prinzip von Bunte - technologisch, optisch, inhaltlich: vom Vierfarbtiefdruckverfahren bis zum Smartphone-Livestream, von Hildegard Knef bis zu Heidi Klum. So hat sich aus einem Zeitschriftenprojekt während der Besatzungszeit das heute größte People-Medium Europas und die führende journalistische Destination für Frauen im Netz entwickelt."

Aktuell erreicht Bunte in gedruckter Form jede Woche 4,4 Millionen Leser (MA 2017 ll) und ist mit einer Auflage von knapp 500.000 Exemplaren (IVW 2/2017) das erfolgreichste Peoplemagazin in Deutschland und in Europa. Digital verzeichnet Bunte.de acht Millionen Unique User (Quelle: AGOF daily digital facts Juli 2017). Auf Facebook hat Bunte.de 1,1 Millionen Fans.

