Directors Dealings-Mitteilung gemäß Artikel 19 MAR

Personenbezogene Daten:
Mitteilungspflichtige Person:
Name: Pierer Immobilien GmbH (juristische Person, Gesellschaft oder Einrichtung)

Grund der Mitteilungspflicht:
Grund: juristische Person in enger Beziehung
Beziehung: zu einer Person mit Führungsaufgaben
Person mit Führungsfunktion, welche die Mitteilungspflicht auslöst
Name der Person: Stefan Pierer

Angaben zum Emittenten:
Name: ATHOS Immobilien AG
LEI: 5299007DTNO3X7V1O735

Angaben zum Geschäft:
Beschreibung: ATHOS Immobilien AG
ISIN: AT0000616701
Geschäftsart: Verkauf
Datum: 2017-02-07
Währung: Euro
_____________________________________________
| Preis(e)        | Volumen           |
_____________________________________________
| 42              | 21200             |
_____________________________________________
Gesamtvolumen: 21200
Gesamtpreis: 890400
Durchschnittspreis: 42
Handelsplatz: außerhalb eines Handelsplatzes