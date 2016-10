-------------------------------------------------------------------------------- Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Sonstiges/Öffentliches Aktienkaufangebot 04.10.2016 Öffentliches Aktienkaufangebot an die Aktionäre der ATHOS Immobilien Aktiengesellschaft (ISIN AT0000616701) - Jochen Dickinger plant ein öffentliches Aktienkaufangebot zu stellen - Erwerb von bis zu 240.000 Aktien der ATHOS Immobilien AG - Angebotspreis: 42 Euro je Aktie - Annahmefrist voraussichtlich von 24.10.2016 bis 18.11.2016, 17.00 Uhr Herr Jochen Dickinger hat der ATHOS Immobilien AG heute Folgendes mitgeteilt: Jochen Dickinger stellt ein öffentliches Angebot an sämtliche Aktionäre der ATHOS Immobilien AG, bis zu 240.000 Aktien der ATHOS Immobilien AG zu erwerben. Das entspricht 13,33% des Grundkapitals. Aktuell besitzt Jochen Dickinger 77.000 Aktien der ATHOS Immobilien AG. Das entspricht 4,28% des Grundkapitals. Der Angebotspreis wird 42 Euro betragen. Das Angebot kann von 24.10.2016 bis 18.11.2016, 17.00 Uhr, angenommen werden. Die Angebotsunterlage wird voraussichtlich am 24.10.2016 veröffentlicht. Wichtige Information: Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Kauf, Tausch oder Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes zum Kauf, Tausch oder Verkauf von Aktien der ATHOS Immobilien AG. Die endgültigen Bedingungen des Aktienkaufangebotes erfolgen ausschließlich auf Grundlage der zu veröffentlichenden Angebotsunterlage. Rückfragehinweis: ATHOS Immobilien AG, Waltherstraße 11, 4020 Linz Tel. +43 732 / 60 44 77 - 0, office@athos.at Ende der Mitteilung euro adhoc -------------------------------------------------------------------------------- Emittent: ATHOS Immobilien AG Waltherstraße 11 A-4020 Linz Telefon: 0732/60 44 77 FAX: 0732/60 44 77-23 Email: office@athos.at WWW: www.athos.at Branche: Immobilien ISIN: AT0000616701 Indizes: mid market Börsen: Dritter Markt: Wien Sprache: Deutsch