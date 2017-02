Address-Base gelingt rundum Aktualisierung käuflicher Adressen

Weingarten (ots) - Die Address-Base GmbH & Co. KG ist Deutschlands größter Onlineshop für Firmenadressen und bietet eine Auswahl von 4.000 Branchenpaketen zum Direktdownload an, zu finden unter https://www.address-base.de . Diese Datenpakete wurden nun rundum aktualisiert.

Automatische und manuelle Aktualisierungsprozesse, wie die Beseitigung von zurückgemeldeten Irrläufern, Semantikchecks oder die Prüfung von fehlerhaften Quellen, laufen regelmäßig ab. Zusätzlich wurde nun Anfang des Jahres ein grundlegender Abgleich mit sämtlichen vorhandenen Adressquellen vorgenommen. Dabei werden veränderte Daten aktualisiert, nicht mehr vorhandene Adressen gelöscht und neue Adressen ergänzt.

Dieser Prozess findet normalerweise vierteljährlich in kleinen Schritten statt, also auf Branchen beschränkt, die eine besonders hohe Fluktuationsrate aufweisen. Bei weniger anfälligen Branchen genügt in der Regel eine halbjährliche Prüfung der Quellen. Als bevorzugte Quelle gilt die Webseite des jeweiligen Unternehmens. Das IT-Team des Adressverlags konnte nun neue Maßnahmen implementieren, die eine schnellere Abwicklung und damit auch eine höhere Frequenz der Prüfung ermöglichen. Die Erreichbarkeit kann damit um durchschnittlich 2 Prozent gesteigert werden.

Der Datenstamm bleibt somit auf einem Stand, auf dem in den kommenden Monaten mit den gängigen Bereinigungsprozessen aufgebaut werden kann. "Wir unternehmen stets unser Möglichstes, um unseren Datenstamm aktuell zu halten. Natürlich können wir trotz unserer Prozesse keine 100 prozentige Erreichbarkeit garantieren, weil auch in unseren Quellen fehlerhafte oder veraltete Datensätze vorliegen, aber wir möchten zumindest bestmögliche Qualität liefern", so Robert Hoppe, Geschäftsführer von Address-Base.

Im professionellen Adresshandel ist eine Erreichbarkeitsquote von 90 bis 95 Prozent gängig. Dank der unterschiedlichen Aktualisierungsprozesse kann Address-Base gewährleisten, dass die Adressen, die der Kunde im Shop kaufen kann, genau dieser Qualität entsprechen. Je nach Branche und Region gibt es Schwankungen. In Zukunft soll die Qualität aber auch bei schwierigen Konstellationen kontinuierlich steigen.

