Erfolgreicher Start der Zusammenarbeit von Hauck & Aufhäuser und wpd invest GmbH mit dem Green Return Fund - Core

- wpd invest und Hauck & Aufhäuser arbeiten bezüglich des Green Return Fund - Core, der in Wind- und Solaranlagen aus Kernländern der europäischen Union investiert, zusammen - Hauck & Aufhäuser ist dabei als externer AIFM mandatiert und in den Vertrieb des Fonds eingebunden, wpd invest agiert als exklusiver Berater für Investment- und Assetmanagement

wpd invest, eine hundertprozentige Tochter des marktführenden Projektentwicklers und Windparkbetreibers wpd AG aus Bremen, hat gemeinsam mit Hauck & Aufhäuser einen exklusiv für institutionelle Kunden angebotenen Fonds strukturiert. Der Green Return Fund - Core, ein Spezialfonds nach Luxemburger Recht, ist konservativ ausgerichtet und investiert in langlaufende Cashflows aus Wind- und Solaranlagen aus Kernländern der europäischen Union. Mit einer angestrebten Rendite von 5 - 6 % IRR p. a. bietet der Fonds insbesondere ausschüttungsorientierten Anlegern eine gute Alternative zu Zinsprodukten. Der Green Return Fund - Core hat bereits zwei Closings durchgeführt und aktuell sieben Bestandswindparks von etablierten Herstellern erworben.

"Wir freuen uns, mit Hauck & Aufhäuser einen erfahrenen Portfolio- und Risikomanager mit ausgewiesener Expertise und mit einem exzellenten Netzwerk zu institutionellen Kunden an unserer Seite zu haben", so Georg Obert, Geschäftsführer der wpd invest. "Unseren Kunden", ergänzt Reinhard Pfingsten, Chief Investment Officer von Hauck & Aufhäuser, "können wir so mit dem Green Return Fund - Core zusätzlich zu unseren erfolgreichen Anlagestrategien und Fondsprodukten Zugang zu einem attraktiven Investitionsbaustein aus dem Bereich Alternativer Investments anbieten."

Hintergrundinformationen

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers kann auf eine 221 Jahre lange Tradition zurückblicken. Das Haus ist aus der Fusion zweier traditionsreicher Privatbanken hervorgegangen: Georg Hauck & Sohn Bankiers in Frankfurt am Main, gegründet 1796, und Bankhaus H. Aufhäuser, seit 1870 in München am Markt. Die beiden Häuser schlossen sich 1998 zusammen. Der Partnerkreis der Bank besteht aus dem Sprecher Michael Bentlage sowie Jochen Lucht und Stephan Rupprecht. Hauck & Aufhäuser versteht sich als traditionsreiches und gleichzeitig modernes Privatbankhaus.

Die Bank mit Standorten in Frankfurt am Main, München, Hamburg, Düsseldorf und Köln konzentriert sich auf die ganzheitliche Beratung und die Verwaltung von Vermögen privater und unternehmerischer Kunden, das Asset Management für institutionelle Investoren, umfassende Fondsdienstleistungen für Financial und Real Assets in Deutschland und Luxemburg sowie die Zusammenarbeit mit unabhängigen Vermögensverwaltern. Im Vordergrund der Geschäftstätigkeit steht die ganzheitliche und persönliche Beratung, auf deren Basis individuelle Lösungen entwickelt werden.

wpd invest GmbH

wpd invest wurde 2015 mit dem Ziel gegründet, institutionellen Investoren Full-Service-Konzepte rund um das Investieren in erneuerbare Energien anzubieten. Dabei ist wpd invest sowohl in der Strukturierung von passenden Investmentvehikeln, als auch im Einkauf und laufenden Management der Assets tätig. wpd invest gehört zur wpd Gruppe, die mit über 1.800 Mitarbeitern seit 20 Jahren erfolgreich Windprojekte plant, realisiert, betreibt und über die Deutsche Windtechnik AG mit herstellerunabhängigem Service versieht. Der Track-Record der Gruppe umfasst mehr als 4,000 MW installierte Leistung, 3.500 MW in der technischen und kaufmännischen Betriebsführung sowie mehr als 2.900 Windenergieanlagen in der Wartung. Mehr Infos unter ww.wpd.de und www.wpd-invest.de.

