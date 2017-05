Berlin feiert fünf Jahre car2go

car2go ist in Berlin mit über 185.000 Kunden erfolgreicher denn je. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/115255 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/car2go Group GmbH" Bild-Infos Download

Stuttgart/Berlin (ots) - car2go und Berlin feiern fünf gemeinsame Carsharing-Jahre. Zum Geburtstag gibt es neue Bestmarken in Berlin: Über 185.000 car2go Kunden zählt die deutsche Carsharing-Hauptstadt mittlerweile. Das entspricht einem Kundenanstieg von 41 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Damit ist Berlin die größte car2go Carsharing-Metropole Europas.

Vor fünf Jahren begann die einzigartige Erfolgsgeschichte. 2012 betrat car2go den Berliner Markt - und erzielte früh erste Rekorde: 50.000 Berliner begeisterten sich im ersten Jahr für car2go und das Prinzip des free-floating Carsharings und fuhren schon damals über eine Million Kilometer gemeinsam. Was damals große Meilensteine waren, in einer Zeit, in der das flexible Carsharing noch Fuß fasste, ist heute weit übertroffen. In den vergangenen fünf Jahren fuhren die Berliner car2go Kunden 65 Millionen Kilometer. Das entspricht 1.625 Erdumrundungen, beziehungsweise 169 Fahrten zum Mond.

Dabei war 2016 ein absolutes Boomjahr: Nicht nur die Anzahl der Kunden stieg um 41 Prozent, auch die wöchentlichen Mieten wuchsen um 43 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Zahlen lassen erkennen welchen Stellenwert flexibles Carsharing mittlerweile für viele Menschen hat, insbesondere in Berlin.

Thomas Beermann, Geschäftsführer von car2go Europe über die Entwicklungen in der deutschen Hauptstadt: "Wir freuen uns sehr über den Geburtstag von car2go in Berlin. Nicht nur hat der Standort als solcher einzigartige Zahlen vorzuweisen. Der Erfolg von car2go in Berlin bestätigt auch, dass wir mittlerweile voll in den Alltag tausender Menschen integriert sind und so einen wichtigen Schritt in Richtung individueller Mobilität von Morgen gemacht haben. Das macht uns sehr stolz."

Mit der Einführung der Mercedes-Benz Modelle im Juni 2016 konnte car2go sein Portfolio zudem entscheidend erweitern: Ob Einzelpersonen oder Gruppen, kurze oder lange Fahrten, zum Einkaufen oder Ausgehen - mit den car2go Autos von smart oder Mercedes-Benz ist für jeden Kunden und Anlass ein geeignetes Auto dabei.

Für Thomas Beermann, Geschäftsführer von car2go Europe, ist klar: "Der Mobilitätsbedarf ist groß und die Menschen haben Freude am Teilen. Mit dem Teilen von Autos geben sie wertvollen Parkraum frei und tragen so merklich zur Verkehrsentlastung bei, wie mehrere Studien mittlerweile bestätigen konnten."

Pressekontakt:

Original-Content von: car2go Group GmbH, übermittelt durch news aktuell