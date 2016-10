Hauptpressekonferenz: "Sicherheit in der vernetzten Welt" - von electronica 2016 und Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V. (ZVEI)

München (ots) - 81 Prozent der deutschen Verbraucher begrüßen den Trend, elektronische Geräte mit dem Internet zu verbinden. 76 Prozent der Bundesbürger fordern jedoch, die smarte Elektronik gegen Hacker zu schützen. Der Angriff auf vernetzte Haushaltsgeräte in den USA zeigte zuletzt im Oktober, wie real die Hackergefahr ist. Mit der Sorge um die Sicherheit liegen die Deutschen zusammen mit den US-Verbrauchern, Chinesen und Italienern weltweit an der Spitze. Das sind Ergebnisse des electronica trend index 2020. Dazu wurden 7.000 Verbraucher in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, USA, China und Japan befragt. Zum Start der Weltleitmesse electronica laden die Messe München und der Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V. interessierte Journalisten zur Hauptpressekonferenz ein.

Was: PK-Einladung: "Vernetzte Welten - aber sicher"

Wann: Dienstag, 08. November 2016 09:30 -10:30 Uhr

Wo: Messe München, Pressezentrum West, 2. OG Messegelände, 81823 München

Die Referenten:

- Falk Senger, Geschäftsführer Messe München, electronica - Michael Ziesemer, Präsident des Zentralverbands Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V.(ZVEI)

Die Reports:

- electronica: - "electronica trend index 2020" (Umfrage: N=7.000) Was die Verbraucher weltweit über Sicherheit in der Elektronik der Zukunft denken (Smart City, Smart Home, Smart Car & E-Health) USA, China, Japan, Deutschland, Frankreich, UK, Italien - Messe-Highlights der electronica 2016

- ZVEI: "Vernetzte Welten - aber sicher" - Wie die Elektronikindustrie das Thema Sicherheit adressiert - Chancen und Herausforderungen in den Branchen

Die Diskussion:

- Die Elektronik der Zukunft auf der Weltleitmesse electronica 08. - 11. November 2016 in München) - Q&A

