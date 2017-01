Die besten Versicherungsblogs 2016: Bester Blogger ist Makler Matthias Helberg aus Osnabrück, bester Blog eines Unternehmens ist drive-blog.de von der R+V

Dresden (ots) - Welche Blogs informieren Verbraucher am besten über Versicherungen? Wie viele solcher Versicherungsblogs gibt es in Deutschland? Das IT-Unternehmen 3m5. hat die TU Dresden beauftragt, das herauszubekommen. Ergebnis: Der beste Versicherungsblogger kommt aus Osnabrück, der beste Unternehmensblog von der R+V Direktversicherung AG.

Insgesamt, so stellt die Studie fest, gibt es 18 Blogs von Versicherungsunternehmen. Weiterhin erfasste die Untersuchung 15 Versicherungsblogs, die nicht von Versicherungsunternehmen, sondern freien Maklern und Versicherungsexperten betrieben werden.

Um in der Erhebung berücksichtigt zu werden, musste ein Blog mehrere Kriterien erfüllen: Das Thema Versicherungen wurde als zentrales Thema behandelt, die Blogs waren im Untersuchungszeitraum (Februar bis September 2016) aktiv, veröffentlichten also regelmäßig neue Beiträge. Die Postings erfolgten in chronologischer Reihenfolge, Leser hatten die Möglichkeit zu kommentieren, und der Blog richtete sich an Endkunden - nicht an ein Fachpublikum.

"Als Versicherungsmakler interessiert mich, wo für Verbraucher die Stolpersteine bei Versicherungen liegen", sagte Matthias Helberg, dessen Blog nach einer quantitativen Analyse und einer Bewertung durch eine Fachjury die meisten Punkte erreichte. "Dass ich darüber schreibe und nicht irgendeine Verkaufsstory nachplappere, dürfte das Erfolgsrezept meines Blogs sein."

Das IT-Unternehmen 3m5., das die Studie in Auftrag gegeben hat, arbeitet im Bereich der digitalen Vertriebsunterstützung von Versicherungen. Zu seinen Kunden gehören zahlreiche große Unternehmen, darunter Wüstenrot & Württembergische, HUK-COBURG, AXA Deutschland und Barmenia. 3m5. hat mehrere Softwaretools entwickelt, die den lokalen Vertrieb von Versicherungsprodukten unterstützen, darunter professocial zum automatisierten Facebook-Kommunikationsmanagement.

Die vollständige Studie wird zum Fachkongress "Online-Marketing & Social Media in der Versicherungswirtschaft" am 14./15. Februar in Leipzig vorgestellt. Eine Zusammenfassung, Bildmaterial und die jeweiligen Top 3 gibt es unter www.3m5.de/blog.

