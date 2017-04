EAD Funkablesung: Die innovative Heizkostenabrechnung per Funk / Mehr Komfort, Flexibilität und Effizienz.

EAD Funkablesung: Die innovative Heizkostenabrechnung per Funk. Mit der EAD Funkablesung profitieren Hausverwalter und Immobilienbesitzer durch mehr Komfort, Flexibilität und Effizienz. So entfallen für sie z.B. zeitaufwendige und kostspielige Terminvereinbarungen; die Anwesenheit der Mieter am Ablesetag ist nicht mehr erforderlich. Das ... Bild-Infos Download

Rosenheim (ots) - Mit der innovativen EAD Funkablesung profitieren Hausverwalter und Immobilienbesitzer durch mehr Komfort, Flexibilität und Effizienz. So entfallen für sie z.B. zeitaufwendige und kostspielige Terminvereinbarungen; die Anwesenheit der Mieter am Ablesetag ist nicht mehr erforderlich. Das steigert für Hausverwalter, Immobilienbesitzer und ihre Mieter den Komfort deutlich und lässt mehr Zeit für Wesentliches. Die Übertragung der Abrechnungsdaten per Funk sorgt außerdem für eine umgehende Bearbeitung und schließt manuelle Übertragungsfehler aus. So wird die Abrechnungsgenauigkeit weiter verbessert und es gibt weniger Rückfragen von Mietern.

Wie funktioniert die EAD Funkablesung?

Voraussetzung für die komfortable EAD Funkablesung sind OMS-fähige Messgeräte mit einer Funkschnittstelle. OMS (Open Metering Spezifikationen) steht für den zukunftssicheren europäischen Kommunikationsstandard bei der Datenübertragung. EAD Kunden können aus OMS-fähigen Geräten verschiedener Hersteller wählen und diese sogar untereinander kombinieren. Es gibt sie z.B. als Kalt-/ und Warmwasserzähler, Wärmezähler für Fußbodenheizungen oder als Heizkostenverteiler direkt an Heizkörpern. Mobile oder fest installierte Datensammler speichern die Verbrauchsdaten und übermitteln diese an EAD. Die Hoheit über die Daten liegt beim Kunden, denn die Passwörter der Messgeräte stehen diesen bei Bedarf zur Verfügung. Das schafft Vertrauen und erhöht ihre Flexibilität.

Die EAD Abrechnungssoftware und die Abrechnungsprozesse sind vom Wärmetechnischen Institut Mannheim (wti) zertifiziert und arbeiten rein digital. Sie gelten in der Branche als einmalig. Alle Daten sind geschützt und absolut sicher. Rückfragen zur Abrechnung gibt es kaum noch. Das neue Video "EAD Funkablesung" zeigt die Vorzüge und die innovative Funktionsweise der EAD Funkablesung auf. Mehr dazu unter: http://www.ead-heizkostenabrechnung.de/leistungen/funkablesung.html

Vorteile der EAD Funkablesung im Überblick:

- Reduzierte zeitaufwendige und kostspielige Terminabsprachen - Kompatibilität unterschiedlicher Herstellergeräte aufgrund OMS - Datenhoheit - Erhöhte Genauigkeit der Heizkostenabrechnung - Verringerte Mieterrückfragen - Gesteigerte Abrechnungsgeschwindigkeit - Erhöhte Zufriedenheit der Mieter - Verbesserte Energieeffizienz - Vorbereitung der EU Energieeffizienz-Richtlinie (EED).

Einige Informationen über EAD: Heizkostenabrechnungs-Dienst: regional - innovativ - effizient

EAD führt bundesweit mit seinen über 20 regional tätigen EAD Abrechnungsdienst-Partnern das gesamte Spektrum eines Abrechnungsdienstes; von der Beratung, Gerätevermietung, dem Geräteverkauf und der Installation bis hin zur Ablesung und Abrechnung des Wärme- und Wasserverbrauchs. Die Philosophie von EAD ist es, die Heizkostenabrechnungen in den regionalen EAD Standorten aus einer Hand und komplett zu erstellen. Kunden profitieren dadurch von kurzen Wegen, kompetenter Beratung und innovativen Lösungen. Zu den Kunden von EAD zählen Hausverwaltungen, Bauträger, Hauseigentümer und Wohnungsunternehmen. Diese schätzen an EAD die hohe Kompetenz, Zuverlässigkeit und den direkten persönlichen Kontakt.

Weitere aktuelle Informationen im Web unter (http://www.ead-heizkostenabrechnung.de) und auf Facebook (https://www.facebook.com/ead.heizkostenabrechnung).

