Schwarz ist soooo sexy! FUN FACTORY präsentiert neue BLACK LINE

Bremen (ots) - Sattes Schwarz: So elegant und geheimnisvoll wie eine verruchte Nacht. Ganz egal wann, wie und wo - mit der exklusiven FUN FACTORY Kollektion in verführerischem Tiefschwarz wird der Griff in die Schlafzimmerschublade zur extravaganten Sinnesreise.

Im Dunkeln ist gut Munkeln! Das weiß der norddeutsche Sextoyhersteller und verleiht deshalb seinen Bestsellern mit der exklusiven BLACK LINE Kollektion die Extraportion Eleganz. FUN FACTORY schenkt aufregenden Fantasien die passenden Accessoires und erfüllt mit vier ausgewählten Toys ganz unterschiedliche Vibrations-Wünsche. All over black: Toykörper und Bedienteil in komplettem und sattem Schwarz sind ein super sexy Statement!

BIG BOSS - der extrastarke Gentleman

Der Vibrator der prickelndsten Träume! Dank seines kräftigen, ultra-leisen Motors vibriert BIG BOSS - BLACK LINE tieffrequent und extra stark. Mit seinem stattlichen Schaft (17 cm lang, 4,5 cm Ø) bringt er große, unvergleichbare Höhepunkte. Durch die patentierte FlexiFUN Technology[TM] macht er jede Bewegung mit und ist in allen Lieblingspositionen ein Highlight. Das sexy schwarze Geheimnis zieht für 99,90 EUR UVP zuhause ein.

LAYA II - der elegante Kurvenstar zum Auflege

Lust auf den aufregenden K(l)ick eines lustvoll-erregenden Rendezvous? Die vielseitige Form des LAYA II - BLACK LINE fordert geradezu dazu heraus, all die geheimsten Fantasien auszuleben. Der Aufliegevibrator macht sich sowohl als Spielpartner einer Solo-Nummer als auch bei einer wilden Nacht mit dem Partner ganz hervorragend. Das ergonomische Design des Vibrators lädt zum Spielen und Experimentieren ein. Insgesamt 10 Vibrationsmuster begeistern von zartem Kitzeln bis kraftvollem Massieren. LAYA II kostet 89,90 EUR UVP.

TIGER - Wild Cat goes Black!

Dieses nachtaktive Kätzchen bringt Liebende zum Schnurren! Der TIGER schleicht sich heran. Leise, aber heftig. Dieses Mal in einem geschmeidigen, besonders dunklen Schwarz. Der TIGER - BLACK LINE verführt auf den ersten Blick und sorgt mit seinen intensiven Vibrationen für garantiert FUNtastische Stunden voller Lust und Leidenschaft. Der ausgeprägte Kopf eignet sich hervorragend für SIE und IHN zur punktgenauen G-Punkt- oder Prostata-Massage. Die wilde Safari beginnt für 99,90 EUR UVP.

MiSS Bi - die dunkle Lady

Bereit für eine unvergessliche Nacht? MiSS Bi - BLACK LINE überwältigt mit zwei voneinander unabhängig steuerbaren, kraftvollen Motoren und herrlich abwechslungsreichen Vibrationen. Wie auch die anderen Vibratoren der G5 Serie weiß MiSS Bi genau, wie man Klitoris und G-Spot auf den Punkt stimuliert! Komfort pur: Aus über 49 verschiedenen Vibrationsrhythmen kann die Wunschvibration einfach gespeichert werden. Per Knopfdruck zum Höhepunkt! MiSS Bi wird für 109,90 EUR zur neuen besten Freundin der Nacht.

Alle Toys der BLACK LINE sind durch ein einfaches Click'n'Charge-System ganz leicht aufladbar und lassen den Spaß so nie aufhören. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, denn die fantastischen Vier sind wasserfest und können sogar mit ins kühle Nass genommen werden. Alle FUN FACTORY Produkte sind zu 100% "Made in Germany" und aus medizinischem, körperfreundlichem Silikon gefertigt.

Über die FUN FACTORY GmbH:

Die FUN FACTORY, einer der größten Hersteller von ästhetischen und stilvollen Lovetoys aus Silikon in Europa, hat ihren Firmensitz in Bremen direkt an der Weser. Von der ersten Zeichnung über das Design und die technische Umsetzung bis zur Fertigung der Toys - die Trends und Neuheiten der Branche sind und bleiben "Made in Germany" und kommen direkt aus der Hansestadt. Hier wurde 1996 die FUN FACTORY GmbH von Dirk Bauer und Michael Pahl gegründet. 2003 entstand das erste Tochterunternehmen der FUN FACTORY in den USA. Heute verfügt das Unternehmen weltweit über 150 Mitarbeiter und beglückt mit seinen Produkten Kunden auf allen fünf Kontinenten.

