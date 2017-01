Business trifft Leben - Der Code des Lebens

München (ots) - Nur im Teamwork sind Erfolge in der Entwicklung neuer Arzneimittel möglich. In den Labors von Bayer HealthCare entschlüsseln Forscherinnen und Forscher den Code des Lebens. Das zeigt der Themen- und Branchendienst Pharma Fakten in der zweiten Folge seiner Reportagereihe "Business trifft Leben".

Der Herr der Roboter

Der Weg in die Zukunft führt über eine Tempo-30-Zone: das "Pharma Research & Development Center Wuppertal" steht am Ende einer Reihenhaus-Siedlung. Bernd Kalthof arbeitet hier am "Urknall für neue Medikamente" - mit der Hilfe von Peter, Paul und Mary.

Deutsche pflegen ihren Empörungsgenuss

Die Medizin macht rasante Fortschritte - dank moderner Technik. Prof. Peter Wippermann erklärt, wie die Menschen in Deutschland heute mit der Digitalisierung der Gesundheit umgehen - und wo ihre Grenzen liegen.

Das Molekül im Heuhaufen

Tag für Tag tüftelt Alexander Hillisch an mehrdimensionalen Kreuzworträtseln. Wenn alles klappt, rettet er damit Menschenleben. Doch oft dauert die Lösung eines Rätsels mehr als zehn Jahre.

