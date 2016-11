Duisburg (ots) - Zwei herausragende Schlüsselthemen in unserer Gesellschaft sorgten für viel Gesprächsstoff: Der Kongress "SPORT & BILDUNG in NRW - Bewegte Kindheit und Jugend" in Düsseldorf verdeutlichte den engen Zusammenhang von Bildung und Persönlichkeitsentwicklung durch eine aktive Teilnahme an der Bewegungs-, Spiel- und Sportkultur.

"Sport bietet zwei Zugänge zur Bildung: Kompetent an der Bewegungs-, Spiel- und Sportkultur teilnehmen zu können und seine Persönlichkeit bei diesen Aktivitäten zu entwickeln. Dazu bieten unsere Sportvereine unzählige Anlässe und Wege - und zwar lebenslang", verdeutlichte Walter Schneeloch, Präsident des Landessportbundes NRW.

"Der Schulsport ist wichtig für eine gute Schul- und Lernkultur, denn er fördert die Gesundheit der Schülerinnen und Schüler und vermittelt ihnen wichtige Werte wie Fairness, Toleranz, Disziplin und Respekt", erklärte NRW-Schulministerin Sylvia Löhrmann und betonte: "Bewegung, Spiel und Sport haben einen sehr hohen Stellenwert an den Schulen in NRW. Dabei gewinnt die partnerschaftliche Zusammenarbeit von Schule und Sportverein aufgrund des wachsenden Wunsches vieler Eltern nach Ganztagsunterricht zunehmend an Bedeutung - umso wichtiger ist der ständige Austausch aller Beteiligten."

Auch NRW-Sportministerin Christina Kampmann erklärte: "Ein attraktiver Kinder- und Jugendsport kann ein großartiger Bildungsmotor sein. Unser Kongress zeigt, wie gut wir hier in Nordrhein-Westfalen aufgestellt sind. Viele Sportvereine leisten dabei Großartiges. Sie helfen, junge Menschen für den Sport zu begeistern. Diese Veranstaltung liefert viele neue Impulse für eine erfolgreiche Arbeit in der Sportpraxis in Schulen, Kitas und Vereinen."

Die Veranstaltung am 18. November (Freitag) im Congress-Center Düsseldorf-Süd mit Vorträgen, Foren und einem "Markt der Möglichkeiten" hatten der Landessportbund NRW gemeinsam mit dem Schul- sowie Sportministerium des Landes NRW konzipiert und organisiert - über 1.100 Besucher aus Politik, Sport und Wissenschaft nahmen teil.

