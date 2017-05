LeaseWeb gewinnt Managed Hosting Award

Frankfurt am Main (ots) - "Wir freuen uns über die Auszeichnung, die uns in der Kategorie Managed Hosting ehrt"

LeaseWeb ist beim Hosting & Service Provider Summit 2017 mit einem Award in der Kategorie "Managed Hosting" ausgezeichnet worden. "Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung, obgleich Managed Hosting bislang noch keinen Schwerpunkt unseres Leistungsspektrums darstellt", sagt Benjamin Schönfeld, Geschäftsführer der LeaseWeb GmbH. Er ergänzt: "Aber offenbar stoßen die Leistungen, die wir heute schon als Dienstleistung anbieten, auf eine gute Resonanz. Schließlich drückt die Auszeichnung die Zufriedenheit unserer Kunden aus, die für uns gestimmt haben."

Der Auszeichnung liegt eine Online-Umfrage auf den neun IT-Portalen der Vogel IT-Medien und webhostlist.de zugrunde. Von Mitte Februar bis Mitte April hatten die Leser Gelegenheit, in insgesamt zehn Kategorien ihre bevorzugten Anbieter zu wählen. Insgesamt wurden mehr als 7.000 Stimmen abgegeben. LeaseWeb wurde im Segment Managed Hosting mit "Silber" ausgezeichnet.

"Wir danken allen, die für uns gestimmt haben und nehmen die Auszeichnung zum Anlass, künftig unseren Service noch weiter zu verbessern und auszubauen", erklärt LeaseWeb-Geschäftsführer Benjamin Schönfeld.

Über LeaseWeb

LeaseWeb als eine der weltweit größten Hosting Brands versorgt 17.500 Kunden weltweit, zu denen sowohl KMUs als auch Großkonzerne gehören, mit Infrastructure as a Service (IaaS)-Hosting Solutions. Zu den Dienstleistungen gehören sog. Public Cloud, Private Cloud, Bare-Metal-Server, CDN (Content Delivery Network), Dedizierte Server, Colocation, Managed Hosting, Application Security und Hybrid Solutions mit Rund-um-die-Uhr-Support.

Mit mehr als 80.000 Servern bietet LeaseWeb seit 20 Jahren eine Infrastruktur für unternehmenskritische Websites, Internet-Anwendungen, E-Mail-Server, Sicherheit und Storage-Services. Das Unternehmen betreibt 16 Rechenzentren in Europa, Asien und den USA, die sich auf ein hochklassiges weltweites Netzwerk mit einer Gesamtkapazität von mehr als 5,5 Tbps stützen können. LeaseWeb ist eine Gruppe aus selbstständigen Unternehmen, die unter dem Markennamen LeaseWeb agieren. LeaseWeb setzt sich zusammen aus LeaseWeb Deutschland GmbH LeaseWeb Nederland B.V., LeaseWeb USA Inc., LeaseWeb Asia Pacific PTE. LTD. und LeaseWeb CDN B.V..

