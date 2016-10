Nach Angriff auf Amazon, Netflix, Paypal, Twitter: Firmen fürchten Internet der Dinge

Frankfurt am Main (ots) -

- LeaseWeb hat 100 mittelständische Firmen nach ihren IT-Sicherheitsanforderungen gefragt

- Beinahe drei Viertel fürchten sich vor Angriffen aus dem Internet der Dinge

Die Online-Attacke gegen Amazon, Netflix, Paypal und Twitter, bei der die Angreifer das Internet der Dinge (Fachbegriff "Internet of Things", IoT) breitflächig eingesetzt hatten, um die Websites durch eine Flut von Anfragen zu bombardieren und dadurch lahmzulegen, wird kein Einzelfall bleiben, befürchten weite Teile der deutschen Wirtschaft. Eine aktuelle Umfrage der LeaseWeb Deutschland GmbH bei 100 vorwiegend mittelständischen Firmen hatte zutage gefördert, dass beinahe drei Viertel (73 Prozent) der Unternehmen das "Internet of Things" als eine Hauptursache für erhöhte Sicherheitsanforderungen einstufen.

Kameras, Router und Drucker werden zum Risiko

"Wenn es Kriminellen gelingt, eine ganze Armee aus Kameras, Druckern, Routern und auch Kaffeemaschinen, Glühbirnen, Toastern, Waschmaschinen und sonstigen Büro- und Haushaltsgeräten, die alle mit dem Internet verbunden sind, zielgerichtet eine Firma angreifen zu lassen, reichen die Schutzmaßnahmen der meisten Unternehmen für die Abwehr kaum aus", befürchtet Benjamin Schönfeld, Geschäftsführer der LeaseWeb Deutschland GmbH. LeaseWeb ist eines der weltweit größten Hosting-Netzwerke mit mehr als 65.000 Servern, die über die LeaseWeb Security Plattform gut gewappnet sind. "Unternehmen können mit wenig Aufwand auf Hackerangriffe reagieren und Gefahren wie DDoS-Angriffe vermindern, indem sie ihre Sicherheitsvorkehrungen individuell anpassen können", sagt Schönfeld.

Gleichzeitig verweist der LeaseWeb Deutschland Chef auf Prognosen, denen zufolge noch vor dem Jahr 2020 rund 25 Milliarden Geräte mit Internetanschluss weltweit im Einsatz sein sollen. "Viele dieser Geräte stammen von Herstellern weißer und brauner Ware, die einfach einen WLAN-Zugang hinzufügen und vielleicht noch eine App dazu programmieren lassen, aber in der Regel von IT-Sicherheit wenig Ahnung haben", befürchtet Benjamin Schönfeld. Dadurch könnten möglicherweise bald Milliarden von Hausgeräten weltweit mit Sicherheitslöchern im Netz sein, die von Kriminellen über das Internet zu ferngesteuerten Angriff-Robots umfunktioniert werden. Lediglich ein Prozent der von LeaseWeb befragten 100 vorwiegend mittelständischen Unternehmen halten ein solches Szenario für "abwegig", das heißt, 99 Befragte stufen es als immerhin "denkbar" ein.

Echtzeit-Abwehr von DDoS-Angriffen durch LeaseWeb Security-Plattform

Bei den jüngsten Angriffen auf Amazon, Netflix, Paypal und Twitter handelt es sich durchweg um DDoS-Attacken. Gegen diese Bedrohung bietet LeaseWeb einen Application Security Service an, mit dem ein Unternehmen mit wenig Aufwand auf Hackerangriffe reagieren kann. Das Risiko von DDoS-Attacken reduziert sich durch die individuellen Sicherheitsvorkehrungen. Sie können zudem permanent mögliche Gefährdungspotenziale analysieren und verdächtigen Datenverkehr überwachen, um Datendiebstähle zu verhindern. Der LeaseWeb-Dienst umfasst eine Web-Application-Firewall (WAF), Threat-Intelligence-Support durch Application Security-Experten sowie ein rund um die Uhr besetztes Security Operations Center.

Teil des Services ist eine Web-Application-Firewall mit Verhaltenserkennung, die in das LeaseWeb Content Delivery Network (CDN) integriert ist. Bei der Verhaltenserkennung kommen verbesserte Techniken zur Erkennung von Bedrohungen zum Einsatz. "Technologie zur Beschleunigung von Websites wird mit End-to-End-Sicherheit und DDoS-Abwehr im Netzwerk kombiniert. LeaseWeb Application Security ist für beliebige Web-Anwendungen einsetzbar, unabhängig von Hosting-Infrastruktur, Standort und Provider", erklärt Benjamin Schönfeld.

Über LeaseWeb

LeaseWeb als eine der weltweit größten Hosting Brands versorgt 17.500 Kunden weltweit, zu denen sowohl KMUs als auch Großkonzerne gehören, mit Infrastructure as a Service (IaaS)-Hosting Solutions. Zu den Dienstleistungen gehören sog. Public Cloud, Private Cloud, Bare-Metal-Server, CDN (Content Delivery Network), Dedizierte Server, Colocation, Managed Hosting, Application Security und Hybrid Solutions mit Rund-um-die-Uhr-Support.

Mit mehr als 65.000 Servern bietet LeaseWeb seit 1997 eine Infrastruktur für unternehmenskritische Websites, Internet-Anwendungen, E-Mail-Server, Sicherheit und Storage-Services. Das Unternehmen betreibt 10 Rechenzentren in Europa, Asien und den USA, die sich auf ein hochklassiges weltweites Netzwerk mit einer Gesamtkapazität von mehr als 5,5 Tbps stützen können. LeaseWeb ("LeaseWeb") ist eine Gruppe aus selbstständigen Unternehmen, die unter dem Markennamen LeaseWeb agieren. LeaseWeb setzt sich zusammen aus LeaseWeb Deutschland GmbH ("LeaseWeb Deutschland"), LeaseWeb Nederland B.V. ("LeaseWeb Niederlande"), LeaseWeb USA Inc. ("LeaseWeb USA"), LeaseWeb Asia Pacific PTE. LTD. ("LeaseWeb Asia Pacific") und LeaseWeb CDN B.V. ("LeaseWeb CDN").

