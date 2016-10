Aktuelle Themen und Debatten rund um Original-Biologika/Biosimilars jetzt auf biologika-info.de

Aktuelle Themen und Debatten rund um Original-Biologika/Biosimilars jetzt auf www.biologika-info.de / Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/112983 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/AbbVie Deutschland GmbH & Co KG" Bild-Infos Download

Wiesbaden (ots) - Die Webseite www.biologika-info.de informiert Ärzte, Patienten und Entscheider im Gesundheitswesen umfassend über die Herstellung, Entwicklung und Anwendung von Biologika, inklusive Biosimilars. Ab jetzt bietet das Online-Portal zusätzliche Inhalte und greift regelmäßig aktuelle Themen über gesundheitspolitische Entwicklungen, den Wert von Biologika-Therapien sowie deren Rahmenbedingungen auf. Für Journalisten gibt es zudem ein neues, umfangreiches Mediencenter.

Um aktuelle Themen und Debatten rund um den Einsatz von Biologika, einschließlich Biosimilars, noch besser abbilden zu können, wurde die Startseite des Online-Portals neu gestaltet. Auf dieser finden Nutzer ab jetzt Artikel zu aktuellen Diskussionen sowie zu den unterschiedlichen Forderungen und Positionen von Fachgesellschaften, aber auch Statements aus Wissenschaft, Medizin, Forschung und Entwicklung. Neu ist auch die Rubrik "Schon gewusst?". In dieser werden regelmäßig Zahlen, Daten und Fakten rund um Biologika in Form von Infografiken, Abbildungen und Videos aufbereitet. Im neuen Mediencenter stehen nun Pressemitteilungen, Videos und Infografiken zum Download zur Verfügung.

Entwicklungen in der Therapie mit Biologika

Biologika sind biotechnologische, mithilfe von lebenden Zellen hergestellte Medikamente. Ihr Herstellungsprozess, der aus bis zu 5.000 Einzelschritten bestehen kann, ist ausgesprochen komplex und reagiert selbst auf minimale Veränderungen empfindlich.(1) Zu den größten und komplexesten Biologika zählen derzeit die monoklonalen Antikörper (MAK). Sie haben die Therapieoptionen bei chronisch-entzündlichen Erkrankungen, wie Rheuma, Morbus Crohn oder Psoriasis, deutlich erweitert. Biosimilars sind Nachahmerpräparate von originalen Biologika-Medikamenten, die dem Referenzprodukt lediglich ähnlich (engl. similar) aber nicht identisch sind.

In Europa wurden im vergangenen Jahr die ersten Biosimilars von monoklonalen Antikörpern zugelassen.(2,3) Anders als bei Generika handelt es sich bei Biosimilars nicht um identische Kopien des Originalprodukts. Sie unterscheiden sich unter anderem in den verwendeten Zelllinien und in den Schritten des Herstellungsprozesses.(4) Daher rücken mit der Zulassung der Biosimilars dieser hochkomplexen Moleküle neue Debatten zu Zulassungsverfahren, Produktwechseln und der Wirtschaftlichkeit der Biologika-Therapien in den Fokus.

