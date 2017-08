-------------------------------------------------------------------------------- Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Personalia 09.08.2017 Bregenz - Frau Dr. Antonella Mei-Pochtler, seit 18. September 2014 Aufsichtsratsvorsitzende der Wolford AG, gab der Gesellschaft bekannt, den Vorsitz des Aufsichtsrates mit sofortiger Wirkung zurückzulegen und aus dem Aufsichtsrat satzungsgemäß zum 08. September 2017 auszuscheiden, um am laufenden Bieterprozess zu partizipieren. Bis zum Tag der Hauptversammlung übernimmt die stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats, Claudia Beermann, den Aufsichtsratsvorsitz. Die Wahl des neuen Vorsitzes wird in der nächsten Aufsichtsratssitzung im Anschluss an die ordentliche Hauptversammlung am 14. September 2017 erfolgen. Ende der Insiderinformation ================================================================================ Frau Dr. Antonella Mei-Pochtler bedankte sich bei Vorstand und Belegschaft fu?r den Einsatz bei der eingeleiteten Neuausrichtung des Unternehmen. "Mit der gemeinsamen Konzeption und dem unmittelbaren Start der Restrukturierungsmassnahmen, der Absicherung der Finanzierung und der Einleitung eines professionellen M&A Prozesses sind wichtige Voraussetzungen fu?r eine erfolgreiche Zukunft von Wolford geschaffen worden." Weiters dankte sie ihren Kolleginnen und Kollegen im Aufsichtsrat fu?r die intensive Arbeit der vergangenen drei Jahre, ganz besonders den Belegschaftsvertretern fu?r die konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Rückfragehinweis: Brigitte Kurz (Vorstand) Maresa Hoffmann (Investor Relations & Corporate Communications) Tel.: +43 5574 690 1258 investor@wolford.com | company.wolford.com Ende der Mitteilung euro adhoc -------------------------------------------------------------------------------- Emittent: Wolford Aktiengesellschaft Wolfordstrasse 1 A-6900 Bregenz Telefon: +43(0) 5574 690-1268 FAX: +43(0) 5574 690-1219 Email: investor@wolford.com WWW: http://company.wolford.com ISIN: AT0000834007 Indizes: ATX GP Börsen: Wien, New York, Frankfurt Sprache: Deutsch