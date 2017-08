-------------------------------------------------------------------------------- Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Jahresergebnis Bregenz - * Umsatz sinkt um 5 % * Jahresergebnis nach Steuern mit -17,88 Mio. EUR im Rahmen der zuletzt angepassten Prognose * Nach Routinekontrolle der OePR angepasstes Vorjahresergebnis * Mittelfristprognose bestätigt Wien/Bregenz, 8. August 2017: Bereits vor Veröffentlichung des kompletten Jahresabschlusses legt die Wolford AG die wichtigsten Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2016/17 (Mai 2016 bis April 2017) vor. Diese bewegen sich im Rahmen der Erwartungen: Der Umsatz sank im abgelaufenen Geschäftsjahr um 5 % auf 154,28 Mio. EUR (währungsbereinigt um -4,1 %). Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) beläuft sich auf - 3,39 Mio. EUR nach 8,38 Mio. EUR (angepasster Vorjahreswert). Im Zuge verschiedener Sondereffekte beläuft sich das EBIT auf -15,72 Mio. EUR (angepasster Vorjahreswert: -2,92 Mio. EUR). Ohne diese Effekte (u.a. außerplanmäßige Abschreibungen im Zuge von Wertminderungstests, Restrukturierungsaufwendungen und Sondereffekte in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen) läge das EBITDA bei rd. 4,17 Mio. EUR. Die Abschreibungen summieren sich auf 12,33 Mio. EUR (angepasster Vorjahreswert: 11,30 Mio. EUR). Das Ergebnis nach Steuern beträgt -17,88 Mio. EUR (Vorjahr: -10,66 Mio. EUR, angepasst) und liegt damit im Rahmen der am 12. April 2017 abgegebenen Prognose. Das Ergebnis je Aktie liegt bei -3,64 EUR (Vorjahr: -2,17 EUR, angepasst). Alle Details zu den Ergebnissen des abgelaufenen Geschäftsjahres werden im Rahmen der Veröffentlichung des Jahresabschlusses am 24. August vorgestellt. Angepasste Vorjahreszahlen Im Zuge einer Stichprobenprüfung der Österreichischen Prüfstelle für Rechnungslegung (OePR) wurden der Konzernabschluss zum 30. April 2016 sowie die Halbjahresfinanzberichte zum 31. Oktober 2015 und 31. Oktober 2016 der Wolford Gruppe ausgewählt und einer Prüfung gemäß § 2 Abs. 1 Z. 2 Rechnungslegungs-Kontrollgesetz (Prüfung ohne besonderen Anlass) unterzogen. Im Konzernabschluss zum 30. April 2016 waren Annahmen, die den Cashflow- Prognosen für die Ermittlung der Nutzungswerte der nach IAS 36 durchgeführten Wertminderungstests zugrunde lagen, fehlerhaft. Darüber hinaus enthielt die Cashflow-Rechnung für den Zeitraum vom 1. Mai 2015 bis zum 30. April 2016 in einigen Detailpositionen Fehldarstellungen (zum Beispiel aufgrund durchgeführter Saldierungen). Fehler aus früheren Perioden werden rückwirkend angepasst. Die rückwirkenden Anpassungen hatten keine Auswirkung auf die Information in der Bilanz zu Beginn der vorangegangenen Periode (1. Mai 2015). Die Auswirkungen dieser rückwirkenden Anpassungen auf die einzelnen Positionen werden im Anhang zum Konzernabschluss unter II. Anpassungen gemäß IAS 8 dargestellt. Ausblick bestätigt In den ersten drei Monaten des laufenden Geschäftsjahres 2017/18 (Mai bis Juli 2017) konnte Wolford den Umsatz währungsbereinigt um rund 3 % steigern, für das laufende Geschäftsjahr plant das Management jedoch nur ein leichtes Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahr. Für die Umsetzung von geplanten Restrukturierungsmaßnahmen ist ein Zeithorizont von zwei Jahren vorgesehen, diese Maßnahmen werden auch erst ab dem Geschäftsjahr 2018/19 vollständig greifen. Vor diesem Hintergrund rechnet Wolford für das laufend Geschäftsjahr 2017/18 noch mit einem negativen operativen Ergebnis, wie bereits am 12. April 2017 kommuniziert. Ab dem Geschäftsjahr 2018/19 erwartet das Unternehmen wieder ein positives operatives Ergebnis. Gewinn- und Verlustrechnung 2016/17 2015/16* Vdg. in % (verkürzt) in Mio. EUR Umsatzerlöse 154,28 162,40 -5 Sonstige betriebliche 0,95 2,30 -59 Erträge Veränderung des 1,58 4,40 -64 Bestandes Andere aktivierte 0,14 0,09 +56 Eigenleistungen Betriebsleistung 156,95 169,19 -7 Materialaufwand -27,63 -27,38 +1 Personalaufwand -75,22 -73,86 +2 Sonstige betriebliche -57,49 -59,57 -3 Aufwendungen Abschreibungen -12,33 -11,30 +9 EBIT -15,72 -2,92 >100 Finanzergebnis -0,86 -0,93 +8 Ergebnis vor -16,57 -3,85 >100 Steuern Ertragsteuern -1,31 -6,81 -81 Ergebnis nach -17,88 -10,66 +68 Steuern *angepasst Bilanz in TEUR 30.04.2017 30.04.2016* Sachanlagen 45.553 50.240 Firmenwerte 188 686 Sonstige immaterielle 10.681 11.570 Vermögenswerte Finanzanlagen 1.283 1.305 Langfristige Forderungen 1.891 1.931 und Vermögenswerte Latente Steueransprüche 1.891 2.898 Langfristiges Vermögen 61.487 68.630 Vorräte 49.392 47.836 Forderungen aus 11.190 8.758 Lieferungen und Leistungen Sonstige Forderungen und 3.261 5.111 Vermögenswerte Aktive Rechnungsabgrenzung 2.744 3.262 Zahlungsmittelbestand 10.312 3.870 Kurzfristiges Vermögen 76.899 68.837 Summe Vermögenswerte 138.386 137.467 Grundkapital 36.350 36.350 Kapitalrücklagen 1.817 1.817 Sonstige Rücklagen 7.375 26.321 Währungsdifferenzen -660 -674 Eigenkapital 44.882 63.814 Finanzverbindlichkeiten 214 974 Sonstige Verbindlichkeiten 924 972 Rückstellungen für langfristige 17.546 17.896 Personalverpflichtungen Sonstige langfristige 2.347 2.018 Rückstellungen Latente Steuerschulden 53 60 Langfristige Schulden 21.084 21.920 Finanzverbindlichkeiten 42.645 25.060 Verbindlichkeiten aus 5.035 5.086 Lieferungen und Leistungen Sonstige Verbindlichkeiten 13.076 13.476 Ertragsteuerschulden 520 1.464 Sonstige Rückstellungen 11.144 6.647 Kurzfristige Schulden 72.420 51.733 Eigenkapital und Schulden 138.386 137.467 *angepasst Cash flow in TEUR 2016/17 2015/16* Ergebnis vor Steuern -16.574 -3.851 Abschreibungen/ 12.331 11.303 Zuschreibungen Gewinne/Verluste aus dem 331 -1.011 Abgang von Anlagevermögen Sonstige nicht zahlungswirksame 375 833 Aufwendungen und Erträge Veränderung der Vorräte -1.557 -5.370 Veränderung der Forderungen aus -2.431 1.455 Lieferungen und Leistungen Veränderung der sonstigen Forderungen und 1.850 1.628 Vermögenswerte Veränderung der Verbindlichkeiten aus -52 432 Lieferungen und Leistungen Veränderung der sonstigen Rückstellungen und 4.478 37 Personalverpflichtungen Veränderung der sonstigen -446 -957 Verbindlichkeiten Cashflow aus laufender -1.695 4.499 Geschäftstätigkeit Erhaltene Zinsen 43 26 Gezahlte Zinsen -575 -601 Saldo aus erhaltenen und -711 -968 gezahlten Ertragsteuern Netto Cashflow aus laufender -2.938 2.956 Geschäftstätigkeit Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen und sonstige -6.658 -7.667 immaterielle Vermögenswerte Einzahlungen aus Abgang von Sachanlagen und 153 1.472 sonstigen immateriellen Vermögenswerten Veränderungen Wertpapiere und sonstige finanzielle 0 258 Vermögenswerte Cashflow aus -6.505 -5.937 Investitionstätigkeit Einzahlungen aus kurz- und langfristigen 23.522 5.673 Finanzverbindlichkeiten Tilgung von kurz- und langfristigen -6.697 -3.150 Finanzverbindlichkeiten Gezahlte Dividende -982 -980 Veränderungen eigener 0 250 Aktien Cashflow aus 15.843 1.793 Finanzierungstätigkeit Zahlungswirksame Veränderung des 6.400 -1.188 Finanzmittelfonds Zahlungsmittelbestand zum 3.870 4.785 Periodenanfang Wechselkursbedingte Änderungen des 42 273 Finanzmittelfonds Zahlungsmittelbestand am 10.312 3.870 Periodenende *angepasst Über die Wolford AG Die Wolford AG mit Hauptsitz in Bregenz am Bodensee (Österreich) unterhält 16 Tochtergesellschaften und vertreibt ihre Produkte in mehr als 60 Ländern über 267 Monobrand-Verkaufsstandorte (eigene und partnergeführte), ca. 3.000 Handelspartner und online. Über die Wolford AG Die Wolford AG mit Hauptsitz in Bregenz am Bodensee (Österreich) unterhält 16 Tochtergesellschaften und vertreibt ihre Produkte in mehr als 60 Ländern über 267 Monobrand-Verkaufsstandorte (eigene und partnergeführte), ca. 3.000 Handelspartner und online. Das seit 1995 an der Wiener Börse notierte Unternehmen erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2016/17 (1. Mai 2016 - 30. April 2017) mit rund 1.544 Beschäftigten einen Umsatz von 154,28 Mio. EUR. Seit Gründung im Jahr 1950 entwickelte sich Wolford zur weltweit führenden Herstellermarke für luxuriöse Strümpfe, exklusive Lingerie und hochwertige Bodywear.